Tyrkia forbyr short-salg på børsen

Tyrkias kapitalmarkedstilsyn har forbudt short-salg på alle aksjer og lempet på reglene for tilbakekjøp av aksjer i et forsøk på å forhindre ytterligere kursfall, melder Bloomberg.

Dette skjer etter et kraftig fall på den tyrkiske børsen i forrige uke, etter at Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu ble arrestert.

ARRESTERT: Pågripelsen av Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu har ført til massive protester og børsfall i Tyrkia. Foto: Bloomberg

Største fall siden 2001

De nye reglene ble kunngjort sent søndag og utvider et tidligere forbud som kun gjaldt de 50 største børsnoterte selskapene. I tillegg har myndighetene tillatt selskaper å kjøpe tilbake aksjer til priser over forrige børsslutt, samt redusert kravet til egenkapitalbeskyttelse i marginkreditt fra 35 prosent til 20 prosent.

Tiltakene kommer etter at myndighetene arresterte han som regnes som den fremste rivalen til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Arrestasjonen onsdag forrige uke utløste en markedsnedgang, sendte den tyrkiske liraen til et rekordlavt nivå og økte obligasjonsrentene. Bankaksjeindeksen hadde sin bratteste ukentlige nedgang siden 2001.

Som svar på markedsuroen hevet sentralbanken en nøkkelrente i et uanmeldt møte torsdag.

– Øker risikoen

– Myndighetenes tiltak kan dempe volatiliteten på kort sikt, men investorbekymringene gjenstår, sier Kyle Rodda, senioranalytiker i Capital.com i Melbourne.

Han mener dette øker risikoen for å investere i Tyrkia, noe som kan føre til høyere lånekostnader og øke sjansen for nye tiltak fra sentralbanken.

Mandag ble den tyrkiske liraen handlet til rundt 38 per dollar i asiatiske markeder, ifølge Bloombergs indikative prising. Valutaen stengte på 37,73 per dollar fredag.

Den tyrkiske hovedindeksen BIST 100 stiger mandag, og er klokken 10 opp 3,17 prosent. Den er likevel ned over 14 prosent den seneste uken.

Den tyrkiske sentralbanken holdt søndag et «teknisk møte» med kommersielle banker for å forberede seg på mulig markedsvolatilitet, heter det i en uttalelse fra Tyrkias bankforening. Sentralbanken annonserte også en auksjon av kortsiktige obligasjoner med 91 dagers løpetid – den første på nesten 20 år – for å redusere mengden lira i omløp.