Det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC) står foran en masseflukt etter at flere hundre ansatte i viktige avdelinger har takket ja til sluttpakker, opplyser fem kilder med kjennskap til saken til Reuters.

Masseflukten er et resultat av arbeidet president Donald Trump og hans effektiviseringsdepartement (DOGE) ledet av Elon Musk har iverksatt for å kutte arbeidsstyrken i regjeringsapparatet.

– 700 har sagt opp

Én av kildene hevder at over 700 SEC-ansatte har levert sine oppsigelser siden slutten av januar, da Trump-administrasjonen begynte å tilby kompensasjon for tidligpensjon eller frivillig avgang.

Hardest rammet er den viktige håndhevingsavdelingen (Division of enforcement) og dens juridiske kontor (Office of general counsel). Mer enn 150 personer vil fratre, både jurister og andre senioransatte.

Den anslåtte masseflukten utgjør over 12 prosent av SECs stab, skal vi tro de seneste budsjettallene sendt til Kongressen. Ifølge nyhetsbyråets kilder kan dette svekke tilsynets evne til å overvåke markedene og beskytte investorer betydelig.

Og flere kan det bli

Reuters understreker at noen avganger ikke trenger å henge sammen med tilbudet om sluttpakker, og ifølge én av kildene kan enkelte som har tilbudt sin avgang ombestemme seg. SEC-ansatte har frist til fredag kveld for å levere sine oppsigelser, noe som betyr at tallet trolig kommer til å øke.

Trump ga føderale etater frist til 13. mars for å utarbeide planer om en andre bølge av masseoppsigelser, som en del av hans forsøk på å restrukturere et regjeringsapparat han har karakterisert som «overdimensjonert og ineffektivt.»

Tilbudet om sluttpakker ble først sendt ut under den fungerende SEC-sjefen, republikaneren Mark Uyeda, og dermed før Trumps nominerte kandidat Paul Atkins har tiltrådt. Atkins skal vitne for Kongressen neste uke.