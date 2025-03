Svært splittet gjeng før rentemøtet: – Blir en thriller

«Fremover opprettholder vi våre tre øvrige rentekutt for resten av året, med start i juni, noe som vil senke styringsrenten til 3,75 prosent innen utgangen av 2025. Dersom inflasjonen imidlertid fortsetter å overraske på oppsiden, vil denne prognosen være i fare», skriver økonomene i Nomura, ledet av Aichi Amemiya.

SEB: Hold

SEB tror renten blir holdt uendret.

«Norges Banks rentebeslutning på torsdag blir en thriller, og etter den høye inflasjonen i februar heller vi mot at renten forblir på 4,50 prosent, men vi mener at sannsynligheten for et kutt er nesten like høy», skrev SEB.

ING: Hold

Nederlandske ING trodde marginalt på rentekutt ifølge et dokument datert 14. mars, men trolig delvis etter Regionalt Nettverk fredag, flippet banken til hold ifølge Bloomberg-estimater.

I dokumentet fra tidligere i mars var ordlyden:

«Norges Bank hadde gjentatte ganger signalisert et rentekutt 26. mars, men markedet og konsensus er nå delt. Det blir en svært jevn avgjørelse, og selv om vi fortsatt tror et kutt er marginalt mer sannsynlig, forventer vi at det vil bli ledsaget av et ‘haukete’ budskap», skrev valutastrateg Francesco Pesole.

Citi: Kutt

Storbanken Citi og økonom Giada Giani tror Norges Bank holder seg til planen, og kutter renten.

«Banken har signalisert et første rentekutt i mars i flere måneder, men markedet har begynt å tvile på dette etter mer haukete enn ventet nyheter. Vi er fortsatt overbevist om at dette ikke er nok til å endre planen (...) Det vil imidlertid trolig bli et haukete første rentekutt, sannsynligvis ledsaget av nok en oppjustering av renteprognosen», skriver Giani.

Sparebank 1 Markets: Hold

Seniorstrateg Dane Cekov i SP1M uttalte til Finansavisen at dersom man hadde ekskludert Norges Banks signaler fra desember, ville diskusjonen nå dreid seg om en mulig renteheving.

– I desember tilsa Norges Banks modeller at renten heller burde heves, men så brukte de skjønn og landet på et klart signal om at renten trolig ville bli kuttet i mars, sa Cekov.

Swedbank: Hold

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank forventet at Norges Bank holder renten uendret.

– Jeg tror vi må utsette de skarpe rentekuttene jeg til nå har ventet, og deler av grunnen er utgiftene til sikkerhetspolitikk og infrastruktur i Europa. Det gir mindre rom igjen til privat sektor, uttalte Martinsen til FA.

«Etter Regionalt Nettverk-rapporten endrer vi vårt hovedscenario til ikke å forvente et rentekutt fra Norges Bank neste uke», skrev Swedbank, ifølge TDN Direkt.

Handelsbanken: Hold

Handelsbanken endret også ståsted til hold etter Regionalt Nettverk.

– Dette var på den sterke siden, og vår umiddelbare konklusjon er at Norges Bank holder renten i ro på neste ukes møte. Det er ingen done deal, men vi heller mot at sentralbanken nå ikke følger planen, uttalte sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen etter rapporten.

HSBC: Kutt

Valutateamet i HSBC tror Norges Bank setter ned renten torsdag.

«Det som tidligere var nærmest et garantert rentekutt i mars, er nå i stor grad priset ut etter inflasjonstallene (...) Selv om sentralbanken kutter i mars, mener vi at risikoen heller i retning av en mer haukete veiledning – for eksempel ved å signalisere en mer moderat lettelsessyklus», skriver HSBC.

Danske Bank: Kutt

Danske Bank forventer rentekutt og merker seg:

«Slik vi ser utviklingen siden desember, forventer vi at den nye rentebanen vil signalisere to rentekutt i år (ned fra en indikasjon på tre til fire), drevet ikke minst av høyere faktisk inflasjon. Siden Norges Bank har indikert 100 prosent sannsynlighet for et kutt på det kommende møtet i mars, mener vi derfor at basisscenarioet bør være at Norges Bank kutter neste torsdag og signaliserer neste kutt til høsten», skrev Jens Nærvig Pedersen.

DNB: Hold

Sjeføkonom Kjersti Haugland og DNB endret prognose til mars-møtet etter inflasjonshoppet i februar.

«Vi endrer vår prognose og holder nå en knapp på at det varslede mars-kuttet ikke kommer. Vi anslår i stedet kutt i september og desember», skrev Haugland til Finansavisen.

Crédit Agricole

Finansavisen kjenner ikke til ståstedet til Crédit Agricole, men sjef for G10-valuta i banken, Valentin Marinov, merket seg at uansett utfall torsdag burde kommunikasjonen fra sentralbanken være «haukete» i den grad at appellen til norske kronen ikke går tapt.

Øvrige

Action Economics, Capital Economics, Goldman Sachs,, Morgan Stanley forventer rentekutt.

Helaba, TD Securities, Barclays, Bank of America venter uendret rente.