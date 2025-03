Opptur for Tesla

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent, Dow Jones stiger 0,8 prosent mens S&P 500 er opp 1,1 prosent. Ifølge CNBC skyldes børsoppgangen rapporter om at president Donald Trump vurderer å holde tilbake noen av tollsatsene som opprinnelig var planlagt implementert 2. april.

«Det markedet frykter mest er ikke bråk – det er uforutsigbarhet som rammer inntjeningen. Hvis investorene samlet sett tror at det politiske kaoset ikke vil påvirke selskapenes bunnlinje, lar de seg ikke skremme», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Tesla

Tesla har lagt bak seg flere måneder med elendig utvikling på Wall Street. De siste ni ukene har alle vært røde for Elon Musk og hans medaksjonærer.

Fredag steg derimot aksjen litt over fem prosent, og kort tid etter at mandagens handel tok til stiger den ytterligere 6,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,1 prosent til 18,88.

Storebrand skriver i en oppdatering at markedsuroen vi har sett i 2025 ikke er spesielt uvanlig. Det som er mer uvanlig er det politiske bakteppet for denne uroen.

«På kalenderen denne uken vil det særlig være økonomiske barometre og inflasjonstall (PCE) fra USA som vil få oppmerksomhet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Ifølge makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken forventer markedet en økning i kjerne-PCE på 0,3 prosent på månedsbasis, og at årsveksten tar seg opp til 2,7 prosent, etter 2,6 prosent i januar.