Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,2 prosent til 1.530,81 poeng.

Dagens bevegelser

SoftOx Solutions steg 150 prosent på fredag. En times tid etter børsens åpningstid mandag formiddag meldte selskapet imidlertid at det har kommet til en enighet med investorer om å hente drøyt 9 millioner kroner i en rettet emisjon, til en kurs på 0,035 kroner. Rabatten i den rettede emisjonen er på rundt 60 prosent fra fredagens sluttkurs.

Aksjen var før nyheten opp over 30 prosent, men snudde raskt, og ved børsens stengetid endte aksjen ned 34,9 prosent til 0,049 kroner.

Selv om SoftOx ble en børsrakett på fredag, er det fremdeles en av aksjene som har falt desidert mest de siste fem årene. Biotek-selskapet legger også onsdag denne uken frem sine tall for fjerde kvartal.

Wallenius Wilhelmsen har inngått en 10-årig kontraktsforlengelse med en etablert bilprodusent. Den estimeres å generere to milliarder dollar i samlede bruttoinntekter, altså rundt 21 milliarder norske kroner. Aksjen endte opp 3,0 prosent til 95,40 kroner.

Tekna har sikret seg kontrakter verdt 5,2 millioner canadiske dollar, tilsvarende omtrent 38 millioner kroner, for levering av titaniumpulver. Aksjen steg 3,2 prosent i løpet av dagen, til 5,80 kroner.

Tungvekteren Kongsberg Gruppen falt for tredje dag på rad, og endte ned 0,6 prosent til 1.562 kroner. Forsvarskjempen ligger fremdeles opp over 20 prosent siden årsskiftet.

Fraktraten fra Midtøsten til Kina falt fredag 5,7 prosent, og Frontline-aksjen endte samme dag ned 3,3 prosent. Mandag falt aksjen 0,8 prosent til 170,75 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid mandag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 72,79 dollar pr. fat, en oppgang på om lag 1 prosent. Brent-oljen med levering i mai omsettes for 72,82 dollar, opp 0,9 prosent.

Equinor endte ned 0,8 prosent til 268,60 kroner, Aker BP falt 0,4 prosent til 241,90 kroner og Vår Energi endte ned 1,7 prosent til 32,65 kroner.