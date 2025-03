De europeiske børsindeksene var tilnærmet uendrede mandag, men enkelte aksjer beveget seg likevel mye. Vinnerlisten inkluderte svenske Saab, som fikk et kursløft på nesten 5 prosent. UBS oppgraderte jagerflyprodusenten til «kjøp». Banken mener selskapet er godt posisjonert til å tjene på Europas planlagte opprustning. Kursmålet ble jekket opp fra 250 til hele 525 svenske kroner, noe som tilsier enn oppside på mer enn 30 prosent.

Det er et trist faktum at ressurser er begrensede, noe som betyr at når de brukes på et område, kan de ikke også brukes på et annet. «You can't have your cake and eat it, too,» som amerikanerne sier. For tiden innebærer dette at Europas forespeilte våpenkjøp og budsjettunderskudd gir seg utslag i høyere lange renter, noe som i sin tur svekker eiendomsrelaterte aksjer. Mandag svekket tyske Vonovia og Deutsche Wohnen seg følgelig med rundt 3 prosent.

Aller verst gikk det imidlertid med Bayer, som trolig angrer bittert på oppkjøpet av Monsanto i 2018. En amerikansk domstol krever nå utbetalinger på 2,1 milliarder dollar, som følge av skader angivelig forårsaket av Monsantos ugressmiddel Roundup. Bayer skal anke dommen, men aksjen stupte likevel nær 7 prosent.

Det var mer fart i de amerikanske børsindeksene, og ved halv fem-tiden var S&P 500 og Nasdaq 100 opp med henholdsvis 1,6 og 2,1 prosent. En årsak var rykter om at Trumps planlagte tollavgifter blir mindre omfattende enn tidligere annonsert. Det er med andre ord en mulighet for at vi unngår en svært ødeleggende global handelskrig.

Tesla fikk følgelig en rekyl på 9 prosent, mens oppturen for General Motors ble nærmere 4 prosent. Også Boeing gjorde det bra. Aksjen la på seg godt over 2 prosent, etter at Trump besluttet at selskapet skal utvikle et avansert nytt jagerfly, kalt F-47. Samtidig fikk rivalen Lockheed Martin et kursfall på rundt 1 prosent.