Aker BP – klar for comeback!

Aker BP gjorde flere fremskritt gjennom 2024, men aksjen fikk likevel bank. Sammenlignet med Equinor og Vår Energi var det den soleklart svakeste av de tre store E&P-aksjene på Oslo Børs. Aksjen ga 12 prosent negativ avkastning i 2024, sammenlignet med minus fem prosent for Equinor og 31 prosent for Vår Energi. Årsaksbildet er komplisert, men vi mener én faktor i særdeleshet var hovedårsaken bak denne utviklingen – fri kontantstrøm.

Alfred Rappaport, hvem nå enn det er, sa en gang: «Remember, cash is a fact, profit is an opinion.» Fri kontantstrøm har mange ulike definisjoner, men vi liker å tenke på det som operasjonell kontantstrøm minus investeringer (capex), som gir oss den frie kontantstrømmen man kan dele ut til holdere av gjeld og egenkapital i selskapet.

2025 og 2026: Produksjonsfall

Da vi sto i 2024 og så frem mot 2025 og 2026, ga estimert fri kontantstrøm i Aker BP et fryktelig dårlig bilde. Selskapets produksjon faller både i år og til neste år, oljeprisen faller, og jammen er ikke investeringene også på et skyhøyt nivå. For 2025 er fri kontantstrøm i Aker BP estimert av LSEG Data & Analytics-konsensus til 258 millioner dollar, noe som er 85 prosent ned fra 2023. Ikke akkurat noe å rope hurra for? Jo, mener vi!

Vi håper faktisk at fri kontantstrøm i 2025 blir enda lavere. Hvorfor? Fordi det sannsynligvis betyr at selskapet har økt investeringene for året. For å forstå vårt resonnement, må man være klar over hva Aker BP investerer i. Selskapet bygger for tiden ut en rekke prosjekter til havs, inkludert gigantprosjektet Yggdrasil. Disse utbyggingene skal bidra med rundt 800 millioner fat olje og gass og har en prosjektkalkyle på omtrent 30 prosent med dagens oljepris. Dette kaster av seg.

Vi ønsker selvsagt ikke kostnadsoverskridelser – det vi håper på, er at fremdriften går over forventning. Siden disse prosjektene nå er i konstruksjonsfasen, foregår det meste av arbeidet på verft. Hvis man noen gang har vært på besøk på et verft, vet man at det ofte kan være både armer og ben i spill, og ting har en tendens til å gå tregere enn ønsket. Greit å bli ferdig med det, tenker vi.

Prosjektene til Aker BP har en tilbakebetalingstid på under to år, og jo raskere man får disse kjempene i drift, desto raskere får man fri kontantstrøm fra de 300.000 daglige fatene som skal produseres. Da er det en fordel at man blir ferdig fortere enn svint.

Et klart aksjekjøp!

Poenget er dermed at vi ønsker mer capex fra Aker BP i 2025, slik at vi slipper å diskontere denne kontantstrømmen for lenge. Selskapet har historisk vist seg å ha forholdsvis god kontroll på prosjektene sine, og vi tror ikke det vil være annerledes denne gangen. Når markedet får øynene opp for at produksjonen i 2028 kommer til å ligge 40 prosent over produksjonen i 2026, da tror vi aksjen skal hente inn noe av det tapte fra 2024.

Vi anbefaler altså investorer å kjøpe Aker BP og har et kursmål på 300.