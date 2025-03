Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Innovasjon Norge slaktes i en offentlig klagestorm på sosiale medier.

Gründer og investor Jens Rugseth sier kontakten med Innovasjon Norge har vært fullstendig bortkastet, og at det er et håpløst byråkratisk system som ikke har noe å bidra med. PR-veteran Hans Geelmuyden er enig, og mener støtteordningen bør legges ned.

Innovasjon Norge svarer at deres kunder i all hovedsak er fornøyde og får god effekt av tjenestene de tilbyr, og at de kan dokumentere dette.

Gründer og investor Knut Flakk har tapt 400 millioner kroner på tre måneder, etter en elendig start på året for Hexagon-selskapene Composites og Purus. Begge selskapenes hovedvirksomhet er å produsere ulike typer gasstanker av kompositt.

Så langt i år har Hexagon Composites falt 50 prosent, mens Hexagon Purus er ned hele 75 prosent. Knut Flakk eier 7,2 prosent i Composites og 2,4 prosent i Purus.

29-åringene Maja Zhang Olsen og Halvor Berg jakter gull med det nye søkefondet Fram Kapital. Nå har de sikret kapital i 100-millionersklassen fra 15 investorer, inkludert flere aktører innen private equity og internasjonale investorer.

Fram Kapital blir det første tradisjonelle søkefondet i Norden. I søkefond investeres det kun i ett selskap for å gå inn i ledelsen og drive selskapet videre.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyres landsmøtes vedtak om å arbeide aktivt for et norsk EU-medlemskap. Det er akkurat noe slikt Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum har ventet på.

Alle EU-saker bør utsettes til etter valget. Det er bare Vedum som vil ha dette opp før. Litt for ivrige EU-tilhengere i Høyre glemmer at Vedum er skadeskutt. Det er imidlertid nå han kan knekkes, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Cadeler: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00