Spår tidobling i Tesla-aksjen

ARK Invest-sjef Cathie Wood er fortsatt optimistisk til Tesla, til tross for at aksjen har falt 31 prosent hittil i år. I et intervju med Bloomberg TV sier hun at ARK Investment Management forventer at aksjekursen vil nå 2.600 dollar innen fem år. Hoveddriveren bak veksten skal være robotaxi-satsingen, som ifølge Wood vil stå for 90 prosent av verdien.

– Hvis du ser på målinger som rekkevidde og ytelse for en gitt pris, er Tesla svært konkurransedyktig, om ikke den mest konkurransedyktige, avhengig av bilmodellen, sa Wood.

Tesla har hatt et tøft år, med sviktende salg i viktige markeder som Europa og Kina, samtidig som Elon Musk har møtt politisk motstand. Likevel mener Wood at utfordringer i Kina kun vil gi en «kortvarig smell» og ikke endrer den langsiktige storyen.

– Tesla og BYD er begge i tet fra et elbilperspektiv. Men når det gjelder robotaxi, griper ikke BYD muligheten – i hvert fall ikke ennå, uttalte Wood.

Tatt ned eksponering

ARKs hovedfond, ARK Innovation ETF, har fortsatt Tesla som største enkeltpost, og aksjen utgjør rundt 10 prosent av forvaltningskapitalen på 5,8 milliarder dollar pr. 24. mars. Det er likevel en nedgang fra nesten 16 prosent ved utgangen av 2024.

Videre snakket Wood om hvordan Tesla forbereder en oppgradert versjon av sin bestselger Model Y, og opplegget rundt kommersiell lansering av robotaxitjenester i Austin, Texas. Hun mener også at en ny og rimeligere bilmodell, som lanseres i andre kvartal, kan bidra til å snu stemningen i markedet.

– For Tesla og andre bilprodusenter er robotaxi-muligheten mye større utenfor Kina, fordi kostnadene for samkjøring er høyere i vestlige land, sa Wood.

Ser muligheter i Kina

ARK forventet i en analyse fra 2023 at Tesla-aksjen ville nå 2.000 dollar innen 2027, og i juli i fjor uttalte Wood at en autonom taxiplattform kunne utløse en tidobling av aksjen.

Samtidig retter ARK nå blikket mot Kina, etter tidligere å ha vært avventende. Selskapet kjøpte nylig amerikansknoterte aksjer i søkemotorselskapet Baidu. Optimismen til Ark kommer etter at kinesiske myndigheter har lagt mer vekt på teknologi og innovasjon, fremfor inngripende reguleringer.

– Denne dreiningen i ordbruken til Xi Jinping – fra felles velstand, som fortsatt er et begrep, til nye produktive krefter, teknologi, effektivitet og innovasjon – vi er veldig imponert over det som skjer i Kina, uttalte Wood.