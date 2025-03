Samsung-sjefen døde uventet

Samsung Electronics Han Jong-Hee sjef døde brått av hjertestans tirsdag. Han ble 63 år, melder CNN.

Jong-Hee ble utnevnt som adm. direktør i teknologigiganten i 2022. Hans med-adm. direktør Jun Young-Hyun ble utnevnt til stillingen så sent som i forrige uke.

Den avdøde toppsjefen jobbet i Samsung i 37 år. Han var tidligere blant annet vært leder for TV-virksomheten, og sentral i utrullingen av Samsungs LED-TVer.

Under et årlig møte med investorer, ba Jong-Hee i forrige uke om unnskyldning for utviklingen til Samsung-aksjen og advarte ifølge CNN om et vanskelig 2025 grunnet usikkerhet i den økonomiske politikken. Han la imidlertid til at Samsung i år vil gå på jakt etter «meningsfulle» fusjoner og oppkjøp for å støtte selskapets vekst.

– Det er noen vanskeligheter med å gjøre halvlederfusjoner grunnet regulatoriske problemer og ulike nasjonale interesser, men vi er fast bestemt på å produsere konkrete resultater i år, sa han.