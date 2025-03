Trump truer skattefordel – PE lanserer storstilt kampanje

Private equity-industrien i USA lanserer nå en reklamekampanje i dollarmillionklassen for å forsvare sin skattebehandling, da Donald Trump igjen truer med å endre reglene for såkalt «carried interest», melder Axios.

I praksis er dette relevant i kompensasjonsstrukturer, der ansatte i private equity betaler skatt på «carried interest» som kapitalgevinst (23,8 prosent) i stedet for toppskatten på ordinær inntekt (40,8 prosent). «Carried interest» gir forvalterne av et PE-fond rett til en andel av oppnådd «superavkastning» i PE-fondet – for eksempel 20 prosent av meravkastningen som overstiger en definert årlig avkastning i fondet.

«President Trumps skattereform fant den rette balansen i 2017,» uttalte Drew Maloney, adm. direktør i American Investment Council (AIC), til Axios.

«En ny skattesats på 40,8 prosent ville vært høyere enn i Kina, Europa og Canada – og gjort USA mindre konkurransedyktig,» la han til.

Uenig med Trump

Private equity-bransjen hevder at Trump allerede løste «carried interest»-problematikken i 2017, da han innførte krav om at ansatte måtte eie investeringer i tre år for å kunne få kapitalgevinstbeskatning.

Nå vurderer Trump altså nye tiltak, noe som ifølge Congressional Budget Office kunne redusert underskuddet med 13 milliarder dollar over ti år.

Kampanjen som private equity har sparket i gang, kalles «Investing in America», og spiller på Trumps ønske om å styrke amerikansk industri og vekst. Det vises blant annet til en ny rapport fra EY som viser at private equity-sektoren i USA sysselsetter 13,3 millioner arbeidstagere og bidrar med 337 milliarder dollar i skatteinntekter.

Samtidig frykter deler av det generelle næringslivet at Trump vil hente inn mer skatteinntekter ved å fjerne selskapers mulighet til å trekke fra delstats- og lokale skatter (C-SALT) fra føderal beskatning. Dette vekker ifølge Axios stor bekymring i amerikanske styrerom.