KJØP STOREBRAND - Ser frem til et nytt sterkt år

Danske Bank-analytiker Hans Rettedal Christiansen forventer at Storebrand vil få et sterkt år i 2025, delvis grunnet en endret inntjeningsmiks som reduserer risikoen fra markedsvolatilitet. I en ny analyse understreker Christiansen at netto tilførsel av kapital bør være i fokus, og han anslår en vekst i forvaltet kapital (AUM) på åtte prosent i 2025.

Analysefakta Aksje: Storebrand

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 150 (140)

Danske Bank-analytikeren oppjusterer nå kursmålet på Storebrand fra 140 til 150 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

EPS-estimatene for 2025 og 2026 heves med treprosent grunnet et mer positivt syn på forsikringssegmentet, samt effekten av økte renter. Aksjen handles til en P/E-multippel på 12,6 ved det nye kursmålet, noe analytikeren beskriver som attraktivt.

Tirsdag omsettes Storebrand for 134,80 kroner, opp 1,7 prosent.