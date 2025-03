Frykten faller på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent, Dow Jones stiger 0,3 prosent mens S&P 500 stiger 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,1 prosent til 17,11.

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg med 4,7 prosent på årsbasis i januar. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 4,8 prosent.

Nvidia faller 0,9 prosent i åpningsminuttene mens Tesla stiger 0,9 prosent.

Trump

Mandag signaliserte USAs president, Donald Trump, at landets handelspartnere muligens kan få reduksjoner eller unntak fra de kommende tollsatsene neste uke.

«Investorer er avventende til de kommende tollsatsene og mangel på detaljert informasjon bidrar til den pågående usikkerheten», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

«Trump har omtalt 2. april, dagen han skal annonsere hva ulike land kan vente av «gjengjeldende» tollsatser, som "Liberation Day" for den amerikanske økonomien. I går kom han med flere uttalelser som hintet om at tollsatsene kanskje ikke blir så ille som mange har trodd», skriver DNB Markets i en rapport.