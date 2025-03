Boligkjempe advarer

Flere av de europeiske børsindeksene var opp med nesten 1 prosent tirsdag, delvis som følge av tegn på at Trump-administrasjonen kommer til å vanne ut sine planlagte tollavgifter. Det hjalp også at en spørreundersøkelse fra Ifo Institute viste en bedring i klimaet, de gjeldende forholdene og forventningene i Tysklands næringsliv.

Shell gjorde det særlig bra, med en oppgang på nesten 2 prosent. Olje- og gassgiganten ønsker å utbetale 40-50 prosent av den driftsmessige kontantstrømmen til sine aksjonærer, mot 30-40 prosent i dag. Økningen skal oppnås ved å redusere investeringene og driftsutgiftene i de kommende årene. Tanken er å opprettholde den gjeldende oljeproduksjonen, samtidig som LNG-volumene økes med 4-5 prosent årlig frem til utgangen av 2030.

I USA la aksjemarkedet bak seg en særdeles god mandag, men tirsdag ettermiddag var både S&P 500 og Nasdaq bare en hårsbredd høyere. KB Home, landets sjette største boligbygger, sank imidlertid med 4 prosent. Både topp- og bunnlinjen skuffet i første regnskapskvartal, og dessuten nedjusterte ledelsen sin guiding for hele 2025. Problemet er at økonomisk usikkerhet, høye boligpriser og dyrere lån legger en demper på etterspørselen. Toppsjefen snakket om en «urovekkende» oppbremsing i markedet for nye boliger.

I Nasdaq-indeksen var CrowdStrike den største vinneren. Aksjekursen la på seg 4 prosent, etter at meglerhuset BTIG oppgraderte cybersikkerhetsselskapet til «kjøp». Årsaken er bedre visibilitet på ledelsens guiding og muligheter for økt vekst. BTIG ser for seg en annualisert omsetningsvekst på mer enn 25 prosent frem til utgangen av 2028.

Også Trump Media ga god avkastning. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med mer enn 9 prosent, hovedsakelig fordi selskapet har inngått en avtale med Crypto.com. De to skal senere i år lansere en rekke børsnoterte kryptofond og andre produkter. Trump Media, som eier plattformen Truth Social, har i det seneste året fått et kursfall på 55 prosent.