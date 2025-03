Grønt på Wall Street: Tesla gjør comeback

Tirsdag endte de toneangivende indeksende i grønt etter medvind fra mandagens brede oppgang.

Nasdaq steg med 0,43 prosent til 18.271,86 poeng, mens Dow Jones endte uendret på 42.587,50 poeng. S&P 500 steg for tredje dag på rad, og endte opp 0,2 prosent til 5.776,65 poeng.



Mandagens opptur kom etter at USAs president Donald Trump signaliserte at handelspartnere muligens kan få reduksjoner eller unntak fra de kommende tollsatsene neste uke. Likevel råder usikkerheten i markedet. «Investorer er avventende til de kommende tollsatsene, og mangel på detaljert informasjon bidrar til den pågående usikkerheten», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Lite tillit og håp

Samtidig viser nye tall at amerikanske forbrukere er blitt mer pessimistiske. Forbrukertillitsindeksen falt i mars med 7,2 poeng til 92,9, ifølge The Conference Board. Dette markerer fjerde måned på rad med nedgang. Svakere forbrukertillit har også presset aksjekursene til selskaper som American Express, Capital One og Synchrony, som har mistet mellom 15 og 22 prosent av verdien den siste måneden.

Ifølge UBS-strateg Bhanu Bawej kan S&P 500 falle ytterligere 8 prosent til rundt 5.300 poeng, ettersom analytikere justerer ned inntjeningsforventningene. Han peker på indikatorer som sysselsettingsforventninger, forbrukerutsikter og forbrukertillit, som alle viser tydelige faresignaler.

I rentemarkedet steg renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen til 4,31 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt med 2,29 prosent til 17,08.

Bevegelser

Etter å ha steget med over 11 prosent på mandag, fortsetter Tesla ferden opp. En time før børsens stengetid er aksjen oppe 3,5 prosent. Trump Media stiger 8,9 prosent etter at deres plattform Truth Social inngår en avtale med Crypto.com om å lansere børsnoterte fond (ETF-er) og relaterte produkter i 2025.

Mobileye, som jobber med autonom kjøring, klatrer med 8,7 prosent etter at Volkswagen annonserer et samarbeid om utvikling av teknologi for assistert og selvkjørende kjøring. CrowdStrike Holdings øker over tre prosent etter å blitt oppgradert fra nøytral til kjøp av meglerhuset BTIG.

Lanseringen av DeepSeek V3-0324 vekker reaksjoner. «Et mareritt for OpenAI, katastrofalt for Nvidia,» skriver en bruker på X. Likevel har Nvidia kun falt 0,4 prosent, mens resten av «Magnificent Seven»-aksjene stiger jevnt på Wall Street. Amazon er opp 1,2 prosent, Apple 1,4, Alphabet 1,7 og Meta 1,2. Netflix har en oppgang på 2,6 prosent, mens Microsoft har steget 0,5 prosent.

Krypto

Rett etter stengetid annonserte spillgiganten GameStop at de har fått styrets godkjennelse for å kjøpe bitcoin med selskapets kontanter. Med denne beslutningen følger GameStop i fotsporene til MicroStrategy, som har investert milliarder av dollar i bitcoin de siste årene.

Kryptovalutaen er dermed opp 0,5 prosent til 87 966,20 dollar ved børsens stengetid.