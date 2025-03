Advarer om nedgradering av USA

Moody's har advart om de økonomiske utsiktene for USA, og påpeker at president Trumps handelstoll og skattepolitikk kan svekke landets økonomiske styrke.

Kredittvurderingsbyrået har nedjustert utsikten for USA, og spår at økende gjeld og høyere rente vil forverre situasjonen, skriver Financial Times

Selv om de anerkjenner USAs økonomiske motstandskraft, advarer Moody’s om at vedvarende tollsatser og skatteletter kan forverre det offentlige underskuddet, noe som truer landets Aaa-rating.

«Økende risiko for at forverringen av USAs finansielle styrke ikke lenger kan kompenseres fullt ut av landets ekstraordinære økonomiske styrke.», skriver selskapet.