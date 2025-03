Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Jens Glasøs gamle Spark-aksjonærer slåss mot konkurs og grådige svensker. Nå tigger de om 32 millioner friske kroner for å redde luftslottet fra klørne på en dansk bostyrer og svenske investorer.

Satsingen har pågått i syv år og gjennomgått milliardprising med påfølgende kollaps i verdiene. Nå er hovedfienden svenske investorer som kan gjøre at Spark-aksjonærenes verdier ikke er 258 millioner, men bare 38 millioner.

Matts Johansen, konsernsjef i Aker BioMarine, går til motangrep etter at Innovasjon Norge er blitt slaktet av gründerne Jens Rugseth, Joachim Høegh-Krohn og Hans Geelmuyden.

Johansen mener det er mye å ta tak i i næringspolitikken, men at løsningen ikke er å fjerne Innovasjon Norge. Han sier et tett samarbeid med Innovasjon Norge har vært særlig viktig for Aker BioMarine i forbindelse med etabering i utlandet.

Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen, fikk i fjor en samlet lønns- og bonuspakke på nesten 26,8 millioner kroner. Det er mer enn hva Equinor-sjefen tjente.

Wilhelmsens totalsum inkluderer en samlet bonus på 14,3 millioner kroner. I 2023 var den totale lønnspakken hans på 12,6 millioner kroner, inkludert en bonus på 1,4 millioner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatt. Guttorm Schjelderup og Petter Bjerksund, skatteprofessorer ved NHH, skriver i et innlegg i DN at forslaget om å fjerne formuesskatten er et effektivt grep for å øke ulikheten i Norge.

De rikeste har betalt mer formuesskatt enn de som ikke har formue, og blir det lettelser, er det de rike som merker det mest. Selvfølgelig. Men er dette å øke ulikheten i Norge? Jo mer skatten tar, desto mindre kan de private investere. Er det så bra, spør Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

SoftOx Solutions

Årsrapport:

Airthings, Arctic Fish Holding, Aurora Eiendom, BN Bank, Himalaya Shipping, Lyse, Mowi, Ocean Sun, Questerre Energy, SpareBank 1 Helgeland, Tysnes Sparebank, Zaptec

Makro:

Norge: Kredittindikator februar, kl. 08.00

Norge: Pengemengde februar, kl. 08.00