Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at S&P 500 nå har steget syv av de siste ti handelsdagene.

«Etter en nedgang på rundt 6 prosent fra toppen, har indeksen de siste ukene svingt faretruende nær korreksjonsnivåer – definert som et fall på over 10 prosent fra tidligere toppnotering. Det gjenstår å se hvorvidt denne oppgangen er drevet av reell endring i de underliggende makroforholdene, eller om vi ser et klassisk bear market rally», påpeker Berntsen.

Analytikeren skriver videre at VIX-indeksen, ofte omtalt som «fryktindeksen», har i samme periode falt fra 27,9 til 17,1.

«Dette er en betydelig nedgang, og det gir en indikasjon på at investorene igjen er mer komfortable med å ta risiko. Historisk har en VIX over 25 vært forbundet med markedsuro og høy usikkerhet, mens nivåer under 15 gjerne forbindes med stabilitet og optimisme», fortsetter han.

«Men det er viktig å merke seg at lav VIX ikke nødvendigvis betyr lav risiko. Den kan også reflektere en kortsiktig avtagende etterspørsel etter beskyttelse (opsjoner), samtidig som den underliggende usikkerheten fortsatt lurer i kulissene», påpeker Berntsen.

Asia

I kjølvannet av oppturen på Wall Street tirsdag kveld, styrkes også de fleste børsene i Asia. Ifølge CNBC håper investorene nå at Donald Trumps varslede tolløkninger kan bli lavere enn først ventet.

I Japan stiger Nikkei 0,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,69 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot marginale 0,02 prosent, CSI 300 er ned 0,24 prosent, mens Hang Seng legger på seg 0,32 prosent etter å ha falt kraftig tirsdag.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,21 prosent. I India stiger Nifty 50 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,71 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,36 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er onsdag morgen opp 0,29 prosent til 73,23 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,33 prosent på 69,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,12 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag endte de toneangivende indeksende i grønt etter medvind fra mandagens brede oppgang. Nasdaq steg med 0,43 prosent til 18.271,86 poeng, mens Dow Jones endte uendret på 42.587,50 poeng. S&P 500 steg for tredje dag på rad, og endte opp 0,2 prosent til 5.776,65 poeng.

Etter å ha steget med over 11 prosent på mandag, fortsatter Tesla ferden opp. En time før børsens stengetid er aksjen oppe 3,5 prosent. Trump Media steg 8,9 prosent etter at deres plattform Truth Social inngår en avtale med Crypto.com om å lansere børsnoterte fond (ETF-er) og relaterte produkter i 2025.

Mobileye, som jobber med autonom kjøring, klatret 8,7 prosent etter at Volkswagen annonserer et samarbeid om utvikling av teknologi for assistert og selvkjørende kjøring. CrowdStrike Holdings økte over tre prosent etter å blitt oppgradert fra nøytral til kjøp av meglerhuset BTIG.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.534,72, en oppgang på 0,3 prosent. I løpet av årets tre første måneder har børsen lagt på seg over 7,7 prosent.

Dollarsvekkelsen kan redusere Yaras inntjening med et milliardbeløp i år. SEB-analytiker Magnus Rasmussen barberer kursmålet med 50 kroner til 350 kroner, og går fra en kjøps- til en holdanbefaling. I tillegg har USA åpnet for russisk kunstgjødsel. Yara-aksjen falt 3,4 prosent til 321,70 kroner.

Øverst på vinnerlisten endte fintech-selskapet Huddlestock Fintech, som steg hele 54,3 prosent til 1,44 kroner. Gjennom sitt tyske datterselskap signerte Huddlestock i går en en avtale med GIGA Broker for å støtte introduksjonen av en ny tradingløsning i Tyskland.

Dette skjer i dag:

