DNB vil starte to forsvarsfond

Aksjesjef Knut Hellandsvik i DNB Asset Management bekrefter overfor e24 onsdag at forvalteren har planer om å etablere to nye fond som skal investere i forsvarssektoren.

– Vi utforsker stadig hvordan vi kan utvide investeringsmulighetene vi tilbyr kundene, og nå ser vi interesse for å investere i sikkerhet og beredskap. Vi ser også økt etterspørsel etter indeksfond generelt, og mot fond rettet mot smalere investeringsunivers, skriver han i en e-post.

Dokumenter sendt inn til Finanstilsynet viser ifølge nettstedet at de planlagte fondene går under navnene «DNB Sikkerhet & Beredskap» og «DNB European Defence».

Førstnevnte skal være et indeksfond knyttet til en global indeks, sistnevnte et aktivt forvaltet fond spisset mot Europa. Hellandsvik understreker at det fortsatt er en stund til lansering.

Les også Morgan Stanley øyner dobling etter tidobling Morgan Stanley ser milevis med oppside i Rheinmetall-aksjen og mener den kan mer enn doble seg om alt klaffer.

Bernstein: – Kongsberg burde dra nytte av dette Oppsiden er ennå ikke tatt ut av forsvarsaksjene, mener Bernstein, som hever kursmålene på en rekke aksjer.

Så mye eier Oljefondet av «War Seven»-aksjene Syv europeiske forsvarsaksjer har løftet aksjemarkedene i Europa. Én er norsk, den andre er svartelistet, men i de fem andre eier Oljefondet aksjer – bare ikke så mye.

Brennhete våpenaksjer

Tirsdag skrev Finansavisen at nordmenn kaster seg over Europas våpenaksjer.

Nordnet-tall viser at tyske Rheinmetall er den mest handlede utenlandske aksjen blant kundene hittil i mars, mens også svenske Saab er mer omsatt enn Tesla og Nvidia.

– Det er ganske ekstreme tall, sier investeringsøkonom Mads Johannessen i Nordnet.

På Oslo Børs er det Kongsberg Gruppen som dominerer, og Nordnet-kundene har her handlet aksjer for over 2,4 milliarder kroner så langt denne måneden.

Hittil i 2025 har Rheinmetall steget nesten 120 prosent, Saab over 70 prosent og Kongsberg Gruppen over 20 prosent.