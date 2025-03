I kjølvannet av oppturen på Wall Street tirsdag kveld, stiger Oslo Børs onsdag formiddag.

Kl. 10.50 står hovedindeksen i 1.537,72, opp 0,45 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 974 millioner kroner.

Bevegelser

Goldman Sachs har nå tatt opp dekning av Schibsted med en salgsanbefaling og et kursmål på 272,60 kroner. A-aksjen faller nå hele 6,84 prosent til 288,80 kroner, mens B-aksjen svekkes 6,89 prosent til 275,80 kroner.

Også DNB har en salgsanbefaling på Schibsted. De nedjusterer i dag sitt kursmål på aksjen fra 290 til 280 kroner.

Thor Medical meldte tirsdag ettermiddag at de har tatt den endelige investeringsbeslutningen for AlphaOne og er klar for kommersiell produksjon i 2026. Det sender aksjen opp 8,02 prosent til 2,83 kroner på høy omsetning.

Også BerGenBio klatrer, og er nå opp 27,69 prosent til 2,09 kroner. Selskapet meldte i morges at de har har publisert en fagfellevurdert artikkel i tidsskriftet Nature Communications.

Artikkelen fremhever resultater fra 36 pasienter som ble behandlet med en kombinasjon av BerGenBios bemcentinib og lavdose cytarabin (LDAC) cellegift. Totalt hadde pasientene en total overlevelse på 7,8 måneder – betydelig lengre enn det som forventes for denne pasientgruppen.

BerGenBio kom i slutten av februar med den nedslående nyheten om at de avslutter sin hovedstudie etter svake resultater, og til tross for dagens oppgang er aksjen siden nyttår ned over 70 prosent.

Blant tungvekterne falt Yara 3,50 prosent tirsdag, og var dermed ned for fjerde dag på rad. Onsdag henter den seg inn igjen 0,53 prosent til 323,40 kroner.