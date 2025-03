Finanstilsynet hevder i en tilsynsrapport at de har avdekket flere kritiske regelbrudd hos meglerhuset Cleaves Securities etter et tematilsyn knyttet til plassering av unoterte aksjer og obligasjoner.

Tilsynsrapporten peker på manglende målgruppeidentifikasjon, brudd på prosedyrene for kundeomklassifisering og manglende informasjon til kunder om risiko.

Ifølge Finanstilsynet har Cleaves Securities solgt investeringer med høy risiko uten å forsikre seg om at kundene forstår risikoen. Mange av investorene er ikke-profesjonelle, og selskapet har ikke vurdert godt nok om produktene passer for dem.

Tilsynet har likevel valgt å ikke komme med noe vedtak mot meglerhuset.

– Når vi konkluderer som vi har gjort her, betyr det at vi ikke har vurdert bruddene som så alvorlige at vi går til vedtak om bot, formelt pålegg om retting, sier seksjonssjef i Finanstilsynet, Roy Halvorsen.

Ifølge Halvorsen kan tilsynet fatte et vedtak om retting dersom selskapet ikke følger opp rapporten, men han sier til Finansavisen at det tilhører sjeldenhetene at et foretak ikke innordner seg,

Les også Får smekk for å bløffe om verdier Mens konkurrentene går fri får Formue kraftig kritikk av Finanstilsynet for å bløffe om den reelle markedsverdien på eiendom og private equity. Nå må de rette opp.

– Fulgte ikke kravene

Selskapet har også brutt regler for å endre kunders status fra ikke-profesjonelle til profesjonelle investorer. Verdipapirloven stiller strenge krav til slik omklassifisering, blant annet at kunden skriftlig må be om endringen og bekrefte at de forstår konsekvensene av redusert investorbeskyttelse. Men rapporten viser at Cleaves Securities ikke har fulgt disse reglene godt nok.

«Finanstilsynets konklusjon er at foretaket i sin produkthåndtering ikke har sørget for at den potensielle målgruppen er identifisert på et tilstrekkelig detaljert nivå. Finanstilsynet konkluderer også med at foretaket ikke har fulgt kravene til prosedyre ved omklassifisering av kunder,» skriver tilsynet.

Videre avdekket tilsynet at Cleaves Securities har anbefalt investeringer til flere investorer som ikke passer med deres erfaring og risikovillighet. Ifølge Finanstilsynet ser det ut til at enkelte vurderinger er gjort for å sikre at kundene blir godkjent, uten reell vurdering av om dette faktisk er i kundens interesse.

– Hvor vanlig er det at meglerhus slurver med kundeklassifisering og egnethetsvurderinger?

– Det er ikke uvanlig. Det kommer an på omfanget, sier Halvorsen og legger til: