I regnskapene til Team Ingebrigtsen, selskapet de tre løpebrødrene eier sammen, kommer det frem at 2,5 millioner kroner ble satt inn i fondet i 2023. I fjor ble det ikke gjort.

Jakcy12 (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 2,8 15,7 Driftsresultat 2,7 0,3 Resultat for skatt 2,7 0,7 Resultat etter skatt 2,0 0,6

Godt år for teamet

Jakob Asserson Ingebrigtsen tok i fjor ut et utbytte på 840.000 kroner fra Jakcy12. Han har en balansepost på 817.000 kroner som ikke avksrives. Det er fordi det er snakk om samlerobjekter. Mest sannsynlig er det snakk om biler. Jakob eier blant annet en eldre Ferrari 348 TB og en Mercedes-Benz 190 E.

For Team Ingebrigtsen ble 2024 et godt år. Inntektene økte fra 5,4 til 8,6 millioner kroner. Driften ga et pluss på 1,8 millioner kroner, og det sto igjen 1,3 millioner kroner på bunnlinjen. De tre brødrene har økt andelen markedsbaserte aksjer fra en halv til halvannen million kroner. I 2023 tok brødrene ut 1,6 millioner kroner i utbytte, men for 2024 har de styrket egenkapitalen.

Kjøpte nabohuset

Jakob Asserson Ingebrigtsen har også brukt vinteren til å gå på huskjøp. I februar sikret han seg nabohuset til sin egen bolig i Sandnes for 5,8 millioner kroner. Det er ingen spor av noen annonse på Finn.no så huset er mest sannsynlig kjøpt off market. I 2022 sikret han seg en villa i Lindeveien for 8 millioner kroner. Det huset er revet, og erstattet med en stor funkisvilla i teglstegn. Ferdigattesten på huset ble trukket tilbake av kommunen etter at det ble oppdaget en stor mur rundt hagen som var feilplassert.

Det er også nylig tatt ut et pant på huset i Lindeveien på 35 millioner kroner hos Sparebank 1 Sør-Norge. Til tross for at Jakob har hatt 35 millioner kroner i skattbar inntekt i 2022 og 2023, står han oppført med null i formue.

Finansavisen har stilt spørsmål om regnskapene til Jakcy12 til deres mediekontakt Espen Skoland i NPG Sport & Communication, men ikke fått svar.