Roper varsko før «frigjøringsdagen» – markedet for optimistisk

Om nøyaktig én uke skal president Trump «frigjøre» USA ved å innføre gjensidige tollsatser.

Mandag fikk aksjemarkedet et kraftig løft – deriblant Nasdaq-indeksen, som steg 2,3 prosent – etter overskrifter om at tollene fra USA blir mer målrettede enn fryktet.

Tirsdag var Goldman Sachs ute med en kontrabeskjed, og mente at medieoppslagene ikke burde tolkes som at slaget er over.

«Risikoen heller mot at kunngjøringen vil overraske markedet negativt – av to grunner», meldte bankens politiske sjeføkonom Alec Phillips, sammen med flere Goldman-topper, blant dem sjefen for global investeringsresearch, Jan Hatzius.

To grunner

Den første grunnen til at markedet vil bli negativt overrasket, er at tollsatsene som skal innføres, kun er ment som et slags forhandlingsgrunnlag, basert på uttalelser fra Trump-administrasjonen. Derfor er det ikke urimelig å anta at tollsatsene som blir lagt frem, vil være høye fra starten. Dette har også skjedd tidligere – med Canada og Mexico – hvor man startet med høye satser, som senere ble delvis eller helt reversert.

Grunn nummer to handler om markedets forventninger. Ifølge bankens egne undersøkelser blant markedsaktører ligger snittet på at det blir innført en tollsats på ni prosentpoeng. Goldman ligger derimot betydelig høyere, opp mot det dobbelte – i første omgang.

Det er en del om og men om hvilke tollsatser som kan bli innført, men worst case er at Trump-administrasjonen tar høyde for merverdiavgifter og valutaunderprising i anslagene sine. I så fall kan dette enkelt tilføye 15 prosentpoeng – hver for seg.