To krakk på én uke

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.542,58 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,10 dollar, opp 1,5 prosent. Equinor klatret 1,9 prosent til 275,25 kroner, mens Aker BP gikk opp 2,2 prosent til 247,30 kroner.

SoftOx Solutions falt 20,7 prosent til 0,04 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. Driftsresultatet endte på minus 1 million kroner, mot et negativt resultat på 19 millioner kroner i samme periode i fjor. Mandag meldte SoftOx at selskapet har kommet til enighet med investorer om å hente drøyt ni millioner kroner i en rettet emisjon, til en kurs på 0,035 kroner, noe som førte til et kursfall på 35 prosent.

DNO har gjort et «betydelig funn» i den nordlige delen av Nordsjøen, kommer det frem av en børsmelding. De foreløpige estimatene ligger på mellom 39 og 75 millioner fat oljeekvivalenter. Aksjen gikk opp 3,2 prosent til 14,19 kroner. DNO har en eierandel på 40 prosent i feltet, mens Aker BP eier 30 prosent.

Goldman Sachs har tatt opp dekning av Schibsted, med en salgsanbefaling og et kursmål på 272,60 kroner. DNB, som også har en salgsanbefaling på Schibsted, nedjusterer kursmålet på aksjen fra 290 til 280 kroner. A-aksjen falt 10,1 prosent til 278,60 kroner.

Tirsdag ettermiddag meldte Thor Medical at selskapet har fattet en endelig investeringsbeslutning om å gå videre med AlphaOne, selskapets første kommersielle storskala-anlegg. Investeringen er estimert til 200 millioner kroner, og produksjonen er ventet å starte i tredje kvartal 2026. Aksjen falt 2,3 prosent til 2,56 kroner.

BerGenBio gikk opp 11,9 prosent til 1,83 kroner etter at selskapet meldte om en artikkel i tidsskriftet Nature Communications. Artikkelen fremhevet resultater fra 36 pasienter som ble behandlet med en kombinasjon av BerGenBios bemcentinib og lavdose cytarabin (LDAC) cellegift.

MPC Container Ships meldte tirsdag kveld at selskapet har inngått avtaler om salg av totalt syv skip, og samtidig oppjusterer sine estimater som følge av salgene. Transaksjonene innebærer en verdijustert egenkapital (NAV) på 30 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding. Aksjen gikk opp 1,1 prosent til 16,61 kroner.

Grethe Bergly (63) går av som konsernsjef i Multiconsult, men blir værende i sjefsstolen frem til selskapet har funnet en etterfølger. Aksjen gikk opp 3,5 prosent til 192,50 kroner.