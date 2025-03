Våpenaksjer opp

De fleste europeiske børsindeksene sank betydelig onsdag, og for Stoxx 600-indeksen utgjorde fallet 0,3 prosent. En leverandør til forsvarssektoren, Renk Group, steg imidlertid med 2 prosent. Selskapet, som blant annet lager motordeler til stridsvogner, meldte om et rekordhøyt ordreinntak i fjor. Inntektene og driftsresultatet bykset med henholdsvis 23 og 26 prosent. Ledelsen spår at omsetningen vil øke med 200 millioner euro, til 1,3 milliarder euro, i år. Samtidig skal ebit stige fra 189 millioner euro til 210-235 millioner euro.

I samme sektor steg franske Thales med godt over 1 prosent. Selskapet har fått en tiårig kontrakt for vedlikehold, reparasjon og flytting av landbasert krigsmateriell for Frankrikes forsvarsdepartement.

Mens våpenbransjen har vinden i ryggen, går det ikke fullt så bra med den jevne franskmann. En indeks som måler landets forbrukertillit sank i mars til 92, fra 93 i februar. Nivået var 2 punkter verre enn ventet og 8 punkter lavere enn det langsiktige gjennomsnittet. Svekkelsen skyldtes lavere forventning til ens fremtidige finansielle situasjon og levestandard.

Globalt ga oljeprodusenter god avkastning, idet oljeprisen passerte 74 dollar fatet. Børsvinnerne inkluderte TotalEnergies og Shell i vår del av verden, samt Valero Energy og Occidental på den andre siden av Atlanterhavet. Oppturen ble på 2-4 prosent.

For øvrig fortsatte nedturen for en rekke amerikanske teknologiaksjer, som fremdeles er svært høyt priset. Ved half fem-tiden onsdag hadde Super Micro Computer, som blant annet lager kunstig intelligens-servere, stupt 6 prosent. Brikkeprodusenten Nvidia tapte 5 prosent, mens kursfallene for AMD, Broadcom og Intel ble på 3-4 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen ligger nå nær 11 prosent under toppen fra desember, noe som innebærer at vi formelt er inne i en «korreksjon».

For øvrig var de fleste kryptovalutaene betydelig ned. Fallet omfattet den amerikanske presidentens versjon, som selvfølgelig kalles «Trump». Den har nå stupt 84 prosent siden toppen den 19. januar.