Oljetopper i USA advarer om Trump: – Drill, baby, drill er en myte

Donald Trumps løfter om billigere energi møter skepsis blant amerikanske oljeprodusenter. Ifølge en fersk undersøkelse fra Federal Reserve Bank of Dallas, uttrykker skiferolje-ledere i Texas sterk bekymring for hvordan presidentens politikk truer deres virksomhet, det skriver Financial Times.

– Administrasjonens kaos er en katastrofe for råvaremarkedene. Drill, baby, drill er ikke annet enn en myte og et populistisk slagord, ifølge en skiferprodusent som deltok i undersøkelsen.



En annen deltaker pekte på økende usikkerhet i markedet:

– Nøkkelordet for 2025 så langt er usikkerhet, og våre investorer hater usikkerhet, sier en skiferleder.

Rapporten er den første siden Trump tiltrådte som president på nytt. Den viser at nesten en tredjedel av selskapene i Permian-bassenget, som er USAs viktigste oljeområde, har fått en forverret utsiktsvurdering siden nyttår.

Frykter lavere oljepriser

Mange frykter at lavere oljepriser og økte produksjonskostnader vil bremse aktiviteten.

«Trusselen om oljepriser på 50 dollar fra administrasjonen har ført til at vårt selskap har redusert investeringene for 2025 og 2026» skriver en oljeprodusent.

«Retorikken fra dagens administrasjon er ikke hjelpsom. Hvis oljeprisen fortsetter å falle, vil vi stenge produksjonen» skriver en annen produsent.



Trump har tidligere lovet å kutte miljøreguleringer og fjerne regler innført under Joe Biden. Samtidig har han innført 25 prosent toll på aluminium og stål, to avgjørende innsatsfaktorer i oljeindustrien. Dette er tiltak som ifølge produsentene kan øke kostnadene dramatisk.