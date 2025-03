Wall Street endte i rødt – Tech-fall etter at Trump vil offentligjøre nye tollsatser

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle ned onsdag. Nasdaq-indeksen falt 2,09 prosent. Dow Jones falt 0,37 prosent. S&P 500 falt med 1,15 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 8,75 prosent til 18,65.

Wall Street faller etter nyheten om at Trump vil offentligjøre nye tollsatser på bilimport under en pressekonferanse onsdag. Det kommer i forkant av hans omfattende tollplaner som er satt til neste uke. Aksjene i General Motors falt 3 prosent, mens Tesla falt 6,3 prosent.

Apple endte ned 0,92 prosent til 221,69 dollar. Amazon falt 2,35 prosent til 200,88 dollar, mens Netflix falt 2,7 prosent 970,37 dollar. Meta falt 2,38 prosent til 611,41 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 3,17 prosent til 165,15 dollar. Nvidia falt 5,79 prosent til 113,71 dollar.

Dagens bevegelser

Meme-aksjen Gamestop steg med nærmere 12 prosent. Tirsdag kunngjorde styret en plan om å kjøpe bitcoin med en del av selskapets kontantbeholdning. Det kommer i kjølvannet av liknende strategier fra andre selskap som MicroStrategy.

Nike er falt 1,19 prosent, noe som kan gjøre onsdag til den 7. dagen på rad med fall for sportsgiganten. Aksjen har falt i 12 av de siste 13 handelsdagene. Hittil denne måneden har Nike falt 16,8 prosent, og ligger an til sin verste måned siden Juni 2024.

Lavpriskjeden DollarTree steg med over 3 prosent etter at det ble kunngjort at selskapet selger sin Family Dollar-virksomhet til en gruppe private equity investorer for 1 milliard dollar.

Mobilspillselskapet Playtika steg 20,68 prosent etter å ha fått en kjøpsanbefaling fra storbanken Bank of America. Banken skriver at selskapet har høy lønnsomhet i en moden bransje i vekst.