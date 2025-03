Open AI venter inntektsboom: Anslår en tredobling av inntektene i år

OpenAI forventer at inntektene vil tredobles til 12,7 milliarder dollar i 2025. Ifølge en anonym kilde med kjennskap til tallene, som ikke er offentliggjort, er dette et tydelig tegn på selskapets raske vekst, det skriver CNBC.

Selskapet står samtidig overfor økt press for å forsvare sin høye verdsettelse. SoftBank planlegger ifølge CNBC å investere 40 milliarder dollar i OpenAI til en verdsettelse på hele 260 milliarder dollar.

Midlene skal blant annet gå til Stargate-prosjektet, et felles samarbeid mellom SoftBank, OpenAI og Oracle.

Altman trekker seg tilbake

Microsoft, som er hovedinvestor og strategisk partner, kunne nylig vise til 13 milliarder dollar i årlige, gjentakende inntekter i fjerde kvartal, noe som er en økning på 175 prosent fra året før.

«CEO Sam Altman vil trekke seg noe tilbake fra daglig drift for å fokusere mer på forskning og produkt. Brad Lightcap får utvidet ansvar og vil lede både forretningsvirksomhet og daglig drift», skriver selskapet.

OpenAI møter stadig sterkere konkurranse fra oppstartselskaper som Anthropic og Perplexity, samt teknologigiganter som Google og Microsoft.

Tirsdag kunngjorde OpenAI også at selskapet ruller ut bildegenerering direkte i ChatGPT. Funksjonen blir tilgjengelig for brukere av PLUS, Pro og Team, samt gratisbrukere som benytter GPT-4o-modellen.