President Donald Trump kunngjorde onsdag at han vil innføre en tollsats på 25 prosent på alle biler som ikke er produsert i USA. Tollplanen er en del av Trumps varslede toll-initiativ, som etter planen skal tre i kraft 2. april, det skriver CNBC.

– Vi vil kunngjøre det ganske snart de neste dagene, og så kommer 2. april, det blir de gjensidige tollene, sa Trump under et regjeringsmøte.



Will Scharf, rådgiver i Det hvite hus under Donald Trump, bekrefter at de nye tollsatsene vil gjelde, og understreker at disse kommer i tillegg til satsene som allerede finnes.

– Tollene vil gi over 100 milliarder dollar i nye årlige inntekter, sier Scharf.

Allerede mandag antydet Trump at biltollen kunne tre i kraft før 2. april. Utspillet fikk aksjemarkedet til å falle til dagens laveste nivåer etter kunngjøringen.

– Vil være fleksibilitet

Trump har tidligere vist vilje til å ilegge omfattende tollsatser på utenlandske handelspartnere. Hans hyppige og til tider uforutsigbare politikkendringer har skapt usikkerhet blant næringslivsledere, og ført til uro på børsene.

– Det vil være fleksibilitet, sa Trump fredag om den kommende tollplanen.

Finansminister Scott Bessent uttalte forrige uke at land kan forhåndsforhandle med USA for å unngå å bli rammet av de nye tollene når planen trer i kraft.

Trump omtaler 2. april som frigjøringsdagen, og planen inkluderer toll på alle land som har egne importavgifter på amerikanske varer, samt mottiltak mot ulike handelspolitiske praksiser, som bruk av merverdiavgift.