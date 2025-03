Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Kosmetikkgründer Nina Fredriksen har skapt en gullgruve på rekordtid med Beauty Rebels. To år etter oppstarten tjener hun 30 millioner kroner av en omsetning på 100 millioner.

Beauty Rebels utvikler egne brands fra scratch der andre aktører importerer kosmetikk- og hygieneprodukter fra andre. Produktene selges til dagligvare, faghandel og apotek. Nå er målet å omsette for 200 millioner kroner i 2026.

Tribune Therapeutics knuser dommedagsprofetiene over norsk biotek og henter 420 millioner kroner i en emisjon. Pengene skal gå til å utvikle ny antifibrotisk behandling.

Investinor går inn med 20 millioner kroner i emisjonen. Investeringsdirektør Erik Wold sier de sjelden har sett en norsk startup som er støttet av et sterkere aksjonærkorps. Han peker på at Tribune har noen av verdens største og mest kompetente helseinvestorer i ryggen.

Investeringen i IT-kjempen Visma er blitt et eventyr for Høegh-arving Harald Høegh.

Konservative anslag priser egenkapitalen i Visma til rundt 215 milliarder kroner. For Høegh betyr det at han nå sitter på verdier for rundt 2,4 milliarder. Det gir en papirgevinst på rundt en halv milliard kroner etter at han kom inn høsten 2021.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at bøndene ler på vei til banken. Når jordbruksoppgjøret starter om noen uker, vil bøndene kreve noen milliarder kroner til. Som kommer på toppen av årets 29 milliarder kroner i støtte til under 37.000 bønder.

Egentlig er det butikkundene som skulle betale mer for maten, men vi lar befolkningen betale over skatteseddelen, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

The Kingfish Company: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00

Akobo Minerals: Kl. 08.30, webcast kl. 10.00

Årsrapport:

5th Planet Games, ABG Sundal Collier Holding, ADS Maritime Holding, Aurskog Sparebank, Avance Gas Holding, BEWi, Cloudberry Clean Energy, Eqva, Hexagon Purus, Kongsberg Automotive, Pexip Holding, Romerike Sparebank, SATS, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Sparebanken Sør, Sunndal Sparebank, The Kingfish Company

Makro:

Norge: Arbeidskraftundersøkelsen februar, kl. 08.00