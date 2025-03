Bilaksjene faller i Tokyo

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen.

Donald Trump har nå besluttet å innføre 25 prosent toll på alle biler og andre kjøretøy som ikke er lagd i USA.

Målet er å stimulere amerikansk bilindustri, ifølge Det hvite hus. Talspersoner for Trump sier ifølge NTB at de forventer å hente inn 100 milliarder dollar – over 1000 milliarder kroner – i inntekter.

Trump mener bilprodusenter i andre land da vil bygge fabrikker i USA istedenfor. Dette har i stor grad allerede skjedd – de fleste større internasjonale bilprodusenter har fabrikker i USA til å produsere for det amerikanske markedet.

I Japan faller Nikkei 0,97 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,49 prosent.

Japans statsminister sier Shigeru Ishiba sier at regjeringen vil vurdere alle muligheter og komme med «passende tiltak» som svar på tollvedtaket.

Toyota-aksjen faller nå 2,61 prosent, mens Honda er ned 2,81 prosent. Subaru svekkes 5,52 prosent, Mazda er ned 6,08 prosent, og Nissan-aksjen faller 2,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,18 prosent, CSI 300 er opp 0,29 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,76 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,31 prosent. Nifty 50 i India klatrer 0,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,37 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,33 prosent.