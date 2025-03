Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at pilene pekte nedover på Wall Street onsdag kveld, men at dette kanskje må sees i sammenheng med den siste tids rekyl.

«Etter stengetid derimot, bar det nedover for de stor bilselskapene GM, Ford mfl., som nå vil treffes av Trumps innføring av ekstra toll på 25 prosent», skriver Berntsen.

«Trumps tollkrig – ligner kanksje mer en blitzkrig enn noe annet. Hvorvidt denne vil lede til målet om at selskapene som rammes vil flytte produksjonen til USA i stort monn gjenstår å se», påpeker han.

«Det er for øvrig flere mulige utfall av dette – spesielt mtp. Trumps transaksjonelle stil. Et utfall, som det ikke snakkes om er en disrupsjon av dagens globale handelssystem – kanksje er engame for Trump å reformere WTO», skriver Nordnet-analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen.

Etter nattens beslutning om 25 prosent toll på alle biler og andre kjøretøy som ikke er lagd i USA, sier Japans statsminister Shigeru Ishiba at regjeringen vil vurdere alle muligheter og komme med «passende tiltak» som svar på tollvedtaket.

I Japan faller Nikkei 0,97 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,49 prosent. Toyota-aksjen faller nå 2,61 prosent, mens Honda er ned 2,81 prosent. Subaru svekkes 5,52 prosent, Mazda er ned 6,08 prosent, og Nissan-aksjen faller 2,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,18 prosent, CSI 300 er opp 0,29 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,76 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er torsdag morgen ned 0,12 prosent til 73,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,09 prosent på 69,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle ned onsdag. Nasdaq-indeksen falt 2,09 prosent. Dow Jones falt 0,37 prosent. S&P 500 falt med 1,15 prosent.

Wall Street falt etter nyheten om at Trump ville offentligjøre nye tollsatser på bilimport under en pressekonferanse onsdag kveld. Aksjene i General Motors falt 3 prosent, mens Tesla falt 6,3 prosent.

Apple endte ned 0,92 prosent til 221,69 dollar. Amazon falt 2,35 prosent til 200,88 dollar, mens Netflix falt 2,7 prosent 970,37 dollar. Meta falt 2,38 prosent til 611,41 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 3,17 prosent til 165,15 dollar. Nvidia falt 5,79 prosent til 113,71 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.542,58 poeng.

Goldman Sachs har tatt opp dekning av Schibsted, med en salgsanbefaling og et kursmål på 272,60 kroner. DNB, som også har en salgsanbefaling på Schibsted, nedjusterer kursmålet på aksjen fra 290 til 280 kroner. A-aksjen falt 10,1 prosent til 278,60 kroner.

DNO har gjort et «betydelig funn» i den nordlige delen av Nordsjøen, kommer det frem av en børsmelding. De foreløpige estimatene ligger på mellom 39 og 75 millioner fat oljeekvivalenter. Aksjen gikk opp 3,2 prosent til 14,19 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

The Kingfish Company: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00