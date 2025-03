Sparket ansatte på bonusdag – fikk ingen bonus

Storbanken HSBC har sagt opp en rekke investment bankers i Storbritannia, og mange av dem mottok ingen bonus for arbeidet de gjorde i 2024. Oppsigelsene ble gjort på selve bonusdagen, i det som omtales som et tegn på en hardere kostnadslinje under bankens nye toppsjef Georges Elhedery, melder Financial Times.

«Det er veldig ulikt HSBC,» uttalte en person med kjennskap til saken.

«Banken hadde et rykte for å ta vare på folkene sine,» sa kilden.

Oppsigelsene kom etter at banken kunngjorde i januar at den ville legge ned rådgivningsarbeidet for M&A samt Equity Capital Markets-divisjonen utenfor Asia og Midtøsten.

Det rammet blant annet visepresidenter og høyere nivåer i investeringsbankvirksomheten, som ble stående helt uten bonus.

Les også 90.000 junioransatte får aksjer Barclays gir 90.000 ansatte aksjeutdelinger for å knytte prestasjonene tettere til aksjekursen.

Kan få 270 mill. lønn

Andre banker betaler vanligvis ut minst en redusert bonus til ansatte som mister jobben i slike omstillinger, men dette ble ikke gjort her, ifølge Financial Times.

Toppsjef Elhedery har vært fast bestemt på å redusere kostnadene siden han overtok i september. Banken har satt et mål om å spare 300 millioner dollar i 2025 og kutte 1,5 milliarder dollar i årlige kostnader innen utgangen av neste år.

Det har også vært vurdert å trekke seg ut av investeringsbankvirksomheten i Asia og Midtøsten, men dette har foreløpig ikke blitt gjennomført. En av kildene forklarer at dette området fortsatt er viktig for å opprettholde bånd til sentrale kunder.

Videre har HSBC også foreslått en lønnspakke for Elhedery på opptil 15,3 millioner pund – som kan øke til 19,8 millioner, tilsvarende 270 millioner kroner, dersom aksjekursen stiger 50 prosent. Dette er betydelig høyere enn forrige toppsjef Noel Quinn, som fikk 10,6 millioner pund i sitt siste år.