Aksjesjefen i Citi: – Ikke kjøp dippen

Fallet i aksjemarkedet onsdag var et «déjà vu» for markedene, het det fra sjefen for aksjehandel i USA-divisjonen til Citi, Stuart Kaiser, etter stengetid.

«I dag var et godt eksempel på hvorfor vi ikke anbefaler å kjøpe dippen ennå», skrev Kaiser, som påpekte at risk/rewarden ikke er verdt det helt ennå.

«Hva gjør vi nå?»

Kaiser og teamet «forblir forsiktige» inntil videre, men påpeker at risk/rewarden i markedet har forbedret seg sammenlignet med for to uker siden. Gårdagens handel viste imidlertid at markedet ikke er helt «cleaned».

Det «viktigste», ifølge aksjesjefen, er at markedet ikke faller på grunn av posisjoneringen i markedet – men at underliggende faktorer fortsatt er til stede. Her pekes det på risiko knyttet til den amerikanske forbrukeren, uforutsigbare tollnyheter og at resultatsesong samt budsjett- og skatteforhandlinger i Kongressen nærmer seg.

Summa summarum: «Vi tror bedre inngangspunkter kommer, og at risk/reward fortsatt ikke er god nok til å kjøpe dippen», avsluttet Kaiser.

Flom av negative AI-nyheter

I markedsbriefingene til både JPMorgan og Goldman Sachs onsdag virket begge bankene samstemte i synet på hvorfor tech og AI fikk juling, med flere overlappende budskap. Nasdaq endte for øvrig ned 2,0 prosent, med Tesla og Nvidia i spissen – henholdsvis ned 5,6 og 5,7 prosent.

Nyheter om at Kina vurderer å stramme inn energieffektivitetsregler som kan hindre Nvidia i å selge sine H20-brikker i landet, truer naturligvis selskapets milliardinntekter og kan gi fordeler til kinesiske konkurrenter.

Videre pekte begge de nevnte bankene på et notat som sirkulerte på Wall Street. Analytikerne i TD Cowen har avdekket at Microsoft har kuttet datasenterkapasitet via kansellerte leasingavtaler.

Også begge briefingene viste til negative kommentarer fra Alibaba tidligere i uken. Mer spesifikt sa toppsjef Joe Tsai følgende om datasentre:

«Jeg begynner å se konturene av en slags boble (...) Jeg begynner å bli bekymret når folk bygger datasentre på spekulasjonen.»