– Har man hatt lyst til å kjøpe krone tidligere, blir interessen større nå, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, etter dagens rentedom.

På forhånd hadde Ida Wolden Bache tydelig signalisert et rentekutt i mars. Men med en overraskende høy inflasjon i februar endret forutsetningene seg.

– Usikkerheten har økt og flere sentralbanker ønsker å se på utviklingen. Det viktige er at de har signalisert tydelig at det skulle kuttes, men likevel går tilbake. Det er et sunt tegn fra Norges Bank. Nå kan man tolke tall. Hadde de senket renten, måtte vi begynt å tenke helt annerledes.

– Europa er overdrevet

Ved forrige Pengepolitisk Rapport i desember, ventet Norges Bank nærmere seks rentekutt innen utgangen av 2026. Nå er det nedjustert til rundt fire.

Kronekursen holder seg relativt rolig, men så langt i år er den betydelig styrket mot dollaren.

– Det er et voldsomt drag i kronen om dagen, og vi ser nivåer vi ikke har sett på lenge. Det er interesse fra alle. I slike situasjoner er det vanskelig å spå hvor sterk momentet er.

– Jeg mener de bevegelse vi har sett vil slå litt kontra. Nå har vi gått fra en grøft til en annen. Plutselig er USA svake og Europa på topp.

Det mener Østnor er en hype.

– Optimismen rundt Europa er litt overdrevet. Tilsvarende er ikke USA så svakt som en skal ha det til.

Fortsatt pessimist

Bakgrunnen er et stramt arbeidsmarked, kapasitetsutfordringer og høyere lånekostnader. Østnor peker også på at koordinasjon mellom landene kan bli en utfordring. Land som Spania, Italia og Frankrike vil få betydelige utfordringer med å heve budsjettunderskuddet og å øke gjelden.

– Veldig mange industrielle land har vært i en synkron syklus. Nå er vi inne i en fase hvor en er litt mindre glad i å legge produksjonen vekk. Det gir press på lønninger, priser og kapasitet. I hvilken grad kan alle øke dette samtidig? Det tar år å bygge kapasiteten.

Valutastrategen har lenge vært strukturell kornepessimist. Det er han fortsatt.

– Den viktigste grunnen er norske husholdningers høye sparerate. I tillegg plasseres mye ute. Vi stiller spørsmål til om vi nå ser en ny tendens der man prioriterer mer Europa og nærmere hjemmet. Det er tegn som tyder på det, men det må vi først se over lengre tid. Vi er litt mindre sikre enn vi var, men har fortsatt et pessimistisk syn på kronekursen.