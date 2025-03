– Nå må bankene kutte boliglånsrentene, og finansministeren må ta grep og skattlegge overskuddet deres. Det skulle bare mangle at Kjerstin Bråthen og co bidrar mer til fellesskapet etter denne rentefesten, sier finanspolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland i SV.

Unneland sier at bankene har tjent flere hundre milliarder kroner siden renta først ble satt opp i september 2021.

– På under tre år har bankene fått et overskudd tilsvarende mer enn to forsvarsbudsjetter på lånerenter. Bankene har tjent 200.000 kroner per minutt siden renta ble satt opp for første gang, sier han videre.

Rapporter fra Finanstilsynet viser at bankenes lønnsomhet har steget hvert år siden 2021.