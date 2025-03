– Vi ber innstendig president Donald Trump om å ta i betraktning de negative konsekvensene av toll, ikke bare for den globale bilindustrien, men også for amerikansk industri, sier direktør Sigrid de Vries i Den europeiske bilprodusentforeningen (ACEA).

– Tollen vil ikke bare ramme import inn til USA, noe amerikanske forbrukere trolig vil måtte betale for, men tiltak for bildeler vil også ramme bilprodusenter som lager biler i USA for eksportmarkedet, sier hun videre.

Organisasjonen er dypt bekymret over tollen.

Ifølge Det hvite hus er målet å stimulere amerikansk bilindustri. Trump-administrasjonen sier de forventer å hente inn 100 milliarder dollar – over 1000 milliarder kroner – i inntekter som følge av tollen.

Aksjefall

I Tyskland er Volkswagen-aksjen ned 3,6 prosent. Chryslers morselskap Stellantis gikk ned hele 6,4 prosent, BMW ned 3,9, Porsche ned 4,2, mens Continental, som lager bildeler, er ned rundt 2,5 prosent.

På Stockholm-børsen falt Volvo Cars hele 7 prosent, ifølge SVT.

Frankrikes finansminister Eric Lombard kaller tollen svært dårlig nytt og mener det er et grep som viser liten vilje til samarbeid. EU har ikke annet valg enn å gjengjelde tollen, mener han.

– Fiendtligheten øker. Den eneste løsningen for EU er å øke tollen på amerikanske produkter som et svar, sier han til franske Inter radio.

13 millioner jobber i europeisk bilindustri

Bilindustrien er hjørnesteinen i europeisk økonomi med til sammen 13 millioner ansatte i Europa. Industrien bidrar til rundt 7 prosent av EUs økonomi

Denne måneden la EU fram en redningsplan for sektoren, som er i dyp krise.

Europeiske bilprodusenter eksporterer rundt 50-60 prosent av bilene sine til USA, som de mener utgjør et viktig bidrag til handelsbalansen.

– EU og USA må gå i dialog for å finne en umiddelbar løsning for å unngå toll og de skadelige konsekvensene av en tollkrig, sier organisasjonen i en uttalelse.

Må bli enige om en avtale

Tollen setter et betydelig press på selskaper og globale forsyningskjeder» i bilindustrien, med «negative konsekvenser, særlig for forbrukerne, inkludert i Nord-Amerika», sier tysk bilindustris interesseorganisasjon VDA.

Britiske bilprodusenter kaller tollen skuffende. De ber Storbritannia og USA om å bli enige om en avtale.

– Industrien oppfordrer begge sider til å komme sammen umiddelbart og komme til enighet om en avtale som fungerer for alle, sier leder Mike Hawes i bransjeorganisasjonen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).