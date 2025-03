Slakter Tesla-estimatene – spår 55% kursfall

HSBC har torsdag senket kursmålet på Tesla fra 165 til 130 dollar og gjentar salgsanbefalingen, som impliserer en nedside på 54,9 prosent fra sluttkursen tirsdag.

Analytiker Michael Tyndall ser store utfordringer og hevder at de nylige problemene, som produksjonsovergang samt merkevarehets, langt fra er de eneste utfordringene til Elon Musks selskap.

«Vi tror Teslas problemer går dypere enn noen uker med tapt produksjon på grunn av et modellskifte,» heter det fra HSBC.

Starten på problemene var trolig priskuttene i desember 2022. Store europeiske flåtekunder (60 prosent av salget) og leasingselskaper føler seg etter kuttene utrygge på bruktbilverdiene etter stadige prisjusteringer.

Problemer over hele linjen

I Kina ser HSBC en rekke utfordringer. Lokale aktører som BYD spiser opp markedsandeler, modellporteføljen begynner å bli gammel og fremstår ikke like banebrytende som tidligere, og Teslas full selvkjøring (FSD) er ikke tilgjengelig i regionen.

HSBC-analytikerne peker også på interne utfordringer hos Tesla. Selskapet måtte nylig bremse produksjonen av storselgeren Model Y for å forberede et modellskifte. Det medførte flere uker med produksjonsstans i første kvartal 2025, noe som forverrer sviktende salgstall for perioden.

Banken forventer at Tesla leverer færre biler i første kvartal enn markedet tror – 385.000, cirka 4 prosent under konsensus – men merker seg at tallet potensielt kan tikke inn på 343.000. Marginene kan også få en knekk på grunn av ubrukt kapasitet i fabrikkene.

Om fremtidsprosjektene, stiller HSBC seg også kritisk.

«Tesla har lenge lovet autonome kjøretøy som en av de viktigste drivkreftene for verdiskaping i selskapet. Utfordringen, slik vi ser det, er å vite når denne fremtiden faktisk vil inntreffe (...) Vi ser for oss en lengre og mer usikker tidshorisont enn det dagens verdsettelse tilsier», skriver analytikeren.

Robotaxi vurderes som svært kapitalkrevende og tidsmessig usikkert.

Til sist påpeker HSBC at sentimentet rundt Tesla. Kontroverser rundt Elon Musk og en økende tretthet i markedet overfor Tesla-hypen kan ha begynt å skremme bort kunder.

«Utfordringen for investorene er at det kan ta tid før man får et klart bilde av de fundamentale realitetene. Vår bekymring er at verdsettelsen ikke reflekterer denne risikoen», skriver HSBC.

Kutter bredt

Estimatene blir kuttet hardt:

Driftsinntektene er kuttet med 9–11 prosent for 2025–2026, inntjening pr. aksje (EPS) er kuttet med 19,2–19,7 prosent, og fri kontantstrøm er kuttet med 47,1–45,9 prosent i perioden.

Dermed ligger meglerhuset 7–14 prosent under konsensus for driftsinntektene i perioden, mens HSBC ligger 17–37 prosent under forventningene for fri kontantstrøm.