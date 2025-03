Nervøs start for Tesla

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent mens Dow Jones og S&P 500 faller 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 18,88.

Tesla

HSBC har kuttet kursmålet på Tesla fra 165 til 130 dollar, og gjentar salgsanbefalingen på aksjen. Analytiker Michael Tyndall ser store utfordringer for Elons Musks bilprodusent fremover.

«Vi tror Teslas problemer går dypere enn noen uker med tapt produksjon på grunn av et modellskifte,» heter det fra HSBC.

Onsdag falt Tesla-aksjen 5,6 prosent, og er med det ned over 32 prosent hittil i år. Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger aksjen 0,5 prosent.

Trump

«Bekymringene for hvordan en eskalerende handelskrig vil påvirke økonomien og inflasjonen har blusset opp igjen. Dette skjer etter at president Trump signerte en presidentordre om å innføre 25 prosent toll på bilimport – et trekk som øker usikkerheten ytterligere i forkant av de ventede gjengjeldelsestiltakene 2. april», skriver Handelsbanken i en rapport.

En sentral antakelse bak Trumps aggressive strategi er, ifølge Roger Berntsen i Nordnet, at økonomiske insentiver inkludert tollbarrierer vil få selskaper til å flytte produksjonen “hjem” til USA. Han mener det er naivt.

«Global produksjon handler ikke bare om kostnader, men om kompleksitet, logistikk, kompetanse, og ikke minst – tid. Produksjon flyttes ikke fordi noen truer med pisk, men fordi hele verdikjeder gir bedre totaløkonomi et annet sted», skriver Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

USAs økonomi vokste med 2,4 prosent annualisert i fjerde kvartal, viser endelige tall torsdag. Tidligere har både opprinnelige og reviderte tall pekt mot en BNP-vekst på 2,3 prosent i fjorårets siste kvartal.