Shippingaksjer stupte etter nye Trump-grep

Rundt Trump spekuleres det også om at presidenten vil ha en langt svakere dollar. Lykkes han med dette, blir konsumentselskaper vinnere og råvareselskaper tapere, ifølge Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets.

Han mener Norwegian peker seg spesielt ut, med store drivstoffkostnader i dollar og mye inntekter i kroner. Flyselskapet steg torsdag 1,6 prosent til 12,42 kroner. Harper trekker også frem konsumaksjene Europris, Kid og Komplett.

«Det er denne type selskaper som får den største plussfaktoren i regnskapet ved et dollarfall,» forklarer Harper overfor Finansavisen.

Europris steg 2,0 prosent til 85,95 kroner. Kid steg 1,1 prosent til 152,80 kroner. Komplett endte opp 5,6 prosent til 13,20 kroner.

Nykode Therapeutics falt 6,3 prosent til 2,10 kroner på nyheten om at mesteparten av styret og ledelsen går av, inkludert konsernsjef Michael Engsig og gründer og vitenskapelig direktør Agnete Fredriksen, mens storaksjonærers representanter blir igjen. DNB-analytiker Geir Hiller Holom åpner for at selskapet kan dele ut sin gjenværende kontantbeholdning, som ved årsskiftet var på 1,2 milliarder kroner.

Handelen i Nykode-aksjen var pauset i en periode før og etter nyheten. Umiddelbart etter at handelen ble gjenopptatt, var aksjen på det meste ned rundt 15 prosent.

M Vest Water steg 17,6 prosent til 10,70 kroner. Vannrensingsselskapet, der Trond Mohn er storeier, meldte torsdag ettermiddag at oljekolossen Saudi Aramco har kvalifisert selskapets Norwapol og Norwafloc for Safaniya-feltet, verdens største offshore oljefelt. Teknologiene skal testes i et toukers pilotprosjekt i juni, og innfrir de Saudi Aramcos krav, kan de bli kvalifisert for bruk på både Safaniya-feltet og alle Saudi Aramcos øvrige felt. M Vest Water anslår at 20 av oljegigantens felt trenger forbedret behandling av produsert vann i nær fremtid for å møte regulatoriske krav.

Karbonfangstselskapet Capsol Technologies steg 10,4 prosent til 10,05 kroner. Verdens første prosjekt for storskala bioenergianlegg med karbonfangst og karbonlagring går nå inn i byggefasen, etter at Stockholm Exergi har tatt en endelig investeringsbeslutning. Anlegget ventes å være i drift fra 2028, med Capsols teknologi.

Hexagon Purus steg 6,2 prosent til 1,50 kroner. Selskapet meldte like før børsslutt om en avtale med Stadler for levering av hydrogentanker til jernbane i California.