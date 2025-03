Bilaksjer stuper

De europeiske børsindeksene falt ytterligere torsdag, etter at USA innførte en 25 prosent tollavgift på alle importerte biler. I bilsektoren ble Volvo Car hardest rammet, med et kursfall på over 7 prosent. Av de øvrige produsentene var Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Volkswagen og Porsche ned med 2-4 prosent. For Continental, som lager bildeler og -dekk, ble nedturen på nær 3 prosent.

I USA hadde både S&P 500 og Nasdaq økt med 0,3-0,4 prosent ved halv fem-tiden torsdag. General Motors var blant de største taperne, med en svekkelse på nesten 7 prosent. Nesten halvparten av GM-bilene som selges i USA bygges i utlandet, særlig i Mexico. I tillegg kan salget i andre markeder synke, dersom andre land svarer på Trumps nye tollavgifter med samme mynt.

For øvrig kom det flere tegn på at kunstig intelligens-boblen er i ferd med å sprekke. CoreWeave, som er skilt ut fra Nvidia og selger kunstig intelligens-relaterte skytjenester, har angivelig halvert størrelsen på sin planlagte børsnotering. Dessuten skal Nvidia ha blitt nødt til å komme på banen som «ankerinvestor», med en 250 millioner dollar investering. CoreWeave svidde av 6 milliarder dollar i kontanter i fjor, noe som innebærer at det trolig må hentes inn langt mer kapital i de kommende årene.

Nvidia-kursen var torsdag ettermiddag noe ned, og siden nyttår utgjør nedturen nå 18 prosent. En annen kunstig intelligens-relatert aksje, Super Micro Computer, tapte 1 prosent. Selskapet lager servere og annet utstyr. Palo Alto Networks og AMD fikk større fall.

På makrofronten ble USAs BNP-vekst i fjerde kvartal revidert fra 2,3 til 2,4 prosent. Federal Reserve Bank of Atlantas egenutviklede modell estimerer imidlertid et annualisert fall på 1,8 prosent i den inneværende perioden. Utviklingen blir i så fall den verste siden andre kvartal 2020, da coronapandemien førte til at store deler av den globale økonomien ble nedstengt.