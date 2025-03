USA stanser WTO-bidrag

President Donald Trump har satt USAs bidrag til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for 2024 og 2025 på vent, ifølge Reuters. Dette er en del av flere tiltak for å kutte utgifter under Trump-administrasjonen.

Den Genève-baserte handelsorganisasjonen hadde et årlig budsjett på 232,06 millioner dollar i 2024. USA skulle bidra med omtrent 11 prosent av dette, basert på et avgiftssystem som beregnes ut fra landets andel av verdenshandelen.

Per desember 2024 hadde USA et utestående beløp på 25,7 millioner dollar. Ifølge WTO-reglene kan et medlemsland som unnlater å betale sine kontingenter i mer enn ett år, risikere straffetiltak som blir strengere jo lenger betalingen uteblir. Som følge av manglende betaling er USA fratatt retten til å lede WTO-organer og motta formelle dokumenter.