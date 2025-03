Rødt på Wall Street: En føniks stiger fra asken

Sist oppdatert 19:45:

Usikkerhet rundt tariffer skaper svigninger på Wall Street. Når klokken nærmer seg 15 i New York står alle de toneangivende indeksene i rødt.

Nasdaq faller med 0,44 prosent til 17.892,69 poeng, mens Dow Jones er nede med 0,18 på 42.378,13 poeng. S&P 500 synker med 0,1 til 5.710,74 poeng.



«Bekymringene for hvordan en eskalerende handelskrig vil påvirke økonomien og inflasjonen har blusset opp igjen. Dette skjer etter at president Trump signerte en presidentordre om å innføre 25 prosent toll på bilimport – et trekk som øker usikkerheten ytterligere i forkant av de ventede gjengjeldelsestiltakene 2. april», skriver Handelsbanken i en rapport.

En føniks stiger fra asken

Etter ryktene om toll på bilimport er det ikke overraskende at produsnetene får seg en trøkk. General Motors faller 6,9 prosent, Stellantis er nede 1,0 prosent, og Ford svekker seg med 3,5 prosent.

Onsdag falt Tesla-aksjen 5,6 prosent. HSBC har kuttet kursmålet på Tesla fra 165 til 130 dollar, og gjentar salgsanbefalingen på aksjen. Analytiker Michael Tyndall ser store utfordringer for Elons Musks bilprodusent fremover.

«Vi tror Teslas problemer går dypere enn noen uker med tapt produksjon på grunn av et modellskifte,» heter det fra HSBC.

Til tross for motgang er aksjen oppe med 2,0 prosent. Flere analytikere på Wall Street ser Tesla som en relativ vinner av Trumps bilavgifter, gitt selskapets innenlandske produksjon.