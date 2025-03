Ferrari kjører over Trump

Ikke bare er Ferrari raske på veien, de er også raske til å slå tilbake. Ferrari er den første europeiske bilprodusenten som reagerer etter at president Trump signerte en presidentordre som innfører en 25 prosent toll på bilimport.

Den italienske produsenten planlegger nå å øke prisene på noen av bilene sine i USA med opptil 10 prosent. USA står for omtrent en fjerdedel av Ferraris totale leveranser.

Torsdag uttalte Ferrari at profitmarginene kan bli presset, men de bekreftet sin økonomiske veiledning for året, noe som beroliget investorene. Ferrari-aksjene stiger med 2,6 prosent.

Gitt at Ferrari-priser starter på rundt 250 000 dollar og kan stige til mer enn 3,5 millioner dollar for limited edition-superbiler som F80, kan dette føre til at prisen på en bil øker med titusener av dollar i USA. Merkevarens salg i landet økte med 6 prosent i fjor, til 3 452 biler.

Bernstein-analytikere mener at Ferraris kunder i USA ikke vil la seg skremme av de høyere prisene, i følge Bloomberg.

«Enhver prisøkning vil bli noe dempet av vissheten om at kundens andre Ferrari-biler i garasjen har økt i verdi,» skrev teamet ledet av Stephen Reitman i en melding torsdag.