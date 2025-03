Saken oppdateres:

Usikkerheten på Wall Street tiltar etter at president Trump signerte en ordre om 25 prosent toll på bilimport.

Nasdaq falt med 0,53 prosent til 17.804,03 poeng, mens Dow Jones er nede med 0,37 på 42.299,70 poeng. S&P 500 sank med 0,33 til 5.693,31 poeng.



– Hvis vi i løpet av de neste par ukene får på plass en handels- og tollavtale, slik at selskaper og forbrukere igjen kan ta beslutninger med mer klarhet, er det mulig at dette bare var en kortsiktig fartsdump, og at vi begynner å komme tilbake på rett spor, sa Sameer Samana, i Wells Fargo Investment Institute, til CNBC.

Bilkræsj og spillfall

Etter ryktene om toll på bilimport er det ikke overraskende at produsentene får seg en trøkk. General Motors hadde en tung dag og falt 7,4 prosent. Stellantis endte ned 1,2 prosent, og Ford svekket seg med 3,8 prosent.

Tesla og Ferrari lot seg derimot ikke påvirke. Til tross for motgang endte Tesla-aksjen svakt opp, med 0,4 prosent. Flere analytikere på Wall Street ser Tesla som en relativ vinner av Trumps bilavgifter, gitt selskapets innenlandske produksjon. Ferrari var raskt ute med å svare på ordren og planlegger nå å øke prisene på enkelte modeller i USA med opptil 10 prosent. Det amerikanske markedet står for omtrent en fjerdedel av Ferraris totale leveranser. Ferrari-aksjen steg med 1,8 prosent.

Meme-aksjen GameStop falt med 22,1 prosent etter en økning på nesten 12 prosent onsdag. Spillgiganten annonserte tirsdag at styret har godkjent kjøp av bitcoin med selskapets kontanter.



De amerikanske aksjene til Alibaba steg med 2,6 prosent etter nyheten om at det kinesiske selskapet, som primært driver med netthandel, lanserte sin nyeste open-source kunstig intelligens-modell. Den nye modellen, "Qwen2.5-Omni-7B," er multimodal og kan brukes på edge-enheter som mobiltelefoner.

«Mid Seven»

Resten av «Magnificent Seven»-aksjene gjør det ikke spesialt godt på Wall Street. Amazon endte opp 0,1 prosent, mens Meta faller med 1,4 prosent. Apple endte opp med 1,1 prosent, mens Alphabet falt med 1,7. Netflix steg med 0,6 prosent mens mens Microsoft har klatert med 0,2 prosent. Nvidia kun falt med hele 2,1 prosent.