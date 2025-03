Nel mottar ordre på 6 millioner dollar

Nel har fått en ordre på PEM-elektrolysører verdt rundt 6 millioner dollar fra Collins Aerospace. Utstyret skal brukes av den amerikanske marinen til å produsere oksygen om bord på ubåter.

– Vi er veldig stolte av det langvarige partnerskapet med Collins Aerospace og vår eksklusive leveringsavtale for å produsere utstyr som er avgjørende for langvarige operasjoner under vann med ubåter, sier kommersiell direktør i Nel Todd Cartwright.

Elektrolysørene vil bli levert over flere år, med de første leveransene i slutten av 2025. Denne ordren er den nyeste i en serie leveranser til kunden, hvor Nel har en lang erfaring med utvikling og levering av utstyr for denne applikasjonen. Produksjonen vil foregå på Nels produksjonsanlegg i Wallingford, Connecticut, skriver selksapet i en børsmelding.