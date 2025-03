Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Formuesforvalteren Formue gir rike kunder ekstra høy formuesskatt med oppblåste verdier i eiendom og private equity.

Formue bekrefter at de benytter NAV-verdi når de rapporterer inn skattemessig verdi av kundenes investeringer. Finanstilsynet har påpekt at disse verdiene kan være mye høyere enn markedsverdien, noe som påvirker både forvaltningshonorarer og skatterapportering.

Mens Formue er tjent med en høyest mulig verdsettelse av investeringene, vil dette for kundene gi unødvendig høy forvaltningskostnad og unødvendig høy formuesskatt.

Thomas Nielsen, forvalter i First Fondene, raser etter at Schibsted holdt eksklusive samtaler med analytikere samtidig som Schibsted-aksjen falt kraftig og milliardverdier ble utradert.

Nielsen sier han ble fly forbanna da han hørte om Schibsteds analytikerpleie. Han mener såkalte pre-close calls er på kanten til ulovlig, siden analytikerne får informasjon og ringer sine beste kunder, mens småsparere og mindre investorer blir sittende i baksetet.

Langt høyere inflasjon og lønnsvekst gjør at det trolig bare blir ett, kanskje to, rentekutt i år, mens planen tidligere var tre kutt.

Torsdag ble det ingenting av det varslede og ventede rentekuttet fra Norges Bank. Og med sentralbankens rentebane tyder det nå på at første kutt kan komme i september. Videre sikter Norges Bank nå mot å nøye seg med å kutte til 3,0 prosent innen utgangen av 2028.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om at «småbruk» er det mest populære søkeordet på Finn. Det er god grunn til å tro at serien «Jon blir bonde» på TVNorge, med moromannen Jon Almaas i hovedrollen, spiller positivt inn her.

Det som er litt skummelt, er at det selges et gårdsbruk hver eneste dag. Bøndene gir opp eller gidder ikke mer. For drømmerne er det nok å ta av, men vi tipper at de fleste kjøpere leter etter det gode liv og ikke en arbeidsplass, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Grøntvedt, Pyrum Innovations

Årsrapport:

Akastor, Ayfie International, BW LPG, Cool Company, Hexagon Composites, HydrogenPro, KMC Properties, Lifecare, Norwegian Property, Orkla, Pioneer Property Group, Sparebanken Vest, Thor Medical

Makro:

Norge: Registrert ledighet mars, kl. 08.00

Norge: Detaljhandel februar, kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak februar, kl. 08.00

Japan: BoJ referat rentemøte, kl. 00.50

Japan: Boligbygging februar, kl. 06.00