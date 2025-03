Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at nok en innholdsrik børsuke nærmer seg slutten.

«Enkelte indekser – ikke minst S&P 500, Nasdaq og Dow Jones Industrial Average – ligger an til å ende i pluss. De europeiske børsene, derimot, har slitt mer de siste dagene», skriver analytikeren.

«Denne uken har handlet om Trump og amerikanske tollbarrierer for biler. Hvorvidt effektene av økte amerikanske tollsatser vil svekke amerikansk økonomi i vesentlig grad, er et av de store spørsmålet i disse dager. Normalt sett, vil store svekkelser i verdens største økonomi gi negative ringvirkninger til oljemarkedet, men oljeprisen har holdt stand denne uken og vaker rundt 73 dollar fatet», fortsetter Berntsen.

«Mange investorer venter nå på resultatsesongen for 1. kvartal, gitt at mars måned snart er bak oss. Dette vil kanskje bli den største testen for verdens aksjemarkeder i 2025», skriver han.

Asia

De største børsene i Asia faller markant fredag morgen, og hovedfokus er fortsatt på Donald Trumps tollplaner. Natt til torsdag besluttet den amerikanske presidenten å innføre 25 prosent toll på alle biler og andre kjøretøy som ikke er lagd i USA.

I Japan faller Nikkei 2,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,50 prosent.

Og bilaksjene faller videre. Toyota-aksjen faller nå 2,92 prosent, mens Honda er ned 2,57 prosent. Subaru svekkes 1,63 prosent, Mazda er ned 1,44 prosent, mens Nissan-aksjen faktisk stiger 0,35 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,78 prosent, CSI 300 svekkes 0,52 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 1,29 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er fredag morgen ned 0,22 prosent til 73,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,23 prosent på 69,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Usikkerheten på Wall Street tiltar etter at president Trump signerte en ordre om 25 prosent toll på bilimport.

Nasdaq falt med 0,53 prosent til 17.804,03 poeng, mens Dow Jones er nede med 0,37 på 42.299,70 poeng. S&P 500 sank med 0,33 til 5.693,31 poeng.

Etter ryktene om toll på bilimport er det ikke overraskende at produsentene får seg en trøkk. General Motors hadde en tung dag og falt 7,4 prosent. Stellantis endte ned 1,2 prosent, og Ford svekket seg med 3,8 prosent.

Tesla og Ferrari lot seg derimot ikke påvirke. Til tross for motgang endte Tesla-aksjen svakt opp, med 0,4 prosent. Flere analytikere på Wall Street ser Tesla som en relativ vinner av Trumps bilavgifter, gitt selskapets innenlandske produksjon.