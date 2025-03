(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned fredag.

Etter 17 minutters handel står hovedindeksen i 1.532,07, ned 0,15 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 237 millioner kroner.

Bevegelser

Wallenius Wilhelmsen falt torsdag 8,8 prosent etter det at ble kjent Donald Trump besluttet en ny toll på 25 prosent på alle biler og andre kjøretøy som ikke er produsert i USA. Fredag snur aksjen opp 3,20 prosent til 75,70 kroner etter melding om forlengelse av nok en kontrakt. Denne til en estimert verdi på cirka 4 milliarder kroner.

Frontline faller 1,69 prosent til 156,80 kroner. Ifølge TDN Direkt falt fraktraten for VLCC-er fra Midtøsten til Kina i går 3,9 prosent til 39.224 dollar dagen.

Nykode Therapeutics snur opp 3,91 prosent til 2,18 kroner. Torsdag falt aksjen 6,3 prosent å nyheten om at etter nyheten om at mesteparten av styret og ledelsen går av. DNB-analytiker Geir Hiller Holom åpner for at selskapet kan dele ut sin gjenværende kontantbeholdning, som ved årsskiftet var på 1,2 milliarder kroner.

Kepler Cheuvreux hevdet i en melding at Grieg Seafood har avslått et bud på Finnmark-virksomheten, og at en aksjonærgruppe forsøker å fjerne Per Grieg jr. Aksjen klatrer 1,90 prosent til 53,50 kroner.

Investor Morten Astrup mener KMC Properties har brutt et generalforsamlingsvedtak og snytt ham for aksjer verdt 7,8 millioner. Nå går han til søksmål for første gang i sin karriere. Aksjen faller fredag morgen 10,26 prosent til 0,07 kroner.

Nels datterselskap i USA har sikret seg en ordre verdt rundt 6 millioner dollar for levering av PEM elektrolysørstabler til Collins Aerospace. Nel-aksjen er opp 2,30 prosent til 1,58 kroner.

SEB jekker nå opp kursmålet på Storebrand fra 136 til 170 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling. Aksjen klatrer 0,82 prosent til 135,40 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med mai-levering er fredag morgen ned 0,42 prosent til 73,72 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent på 69,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor faller 0,31 prosent til 274,80 kroner, mens Aker BP er ned 0,08 prosent til 245,70 kroner. Vår Energi svekkes 0,36 prosent til 33,33 kroner.