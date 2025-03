Etterspørselen etter såkalte AT1-obligasjoner, som er den mest risikable typen bankgjeld, er nå så høy at banker får solgt dem på gunstige vilkår, melder Bloomberg.

Det har fått Deutsche Bank til å minne kundene sine på at obligasjonene har høy risiko. AT1-obligasjoner er mer risikable enn vanlige obligasjoner ettersom de kan skrives ned eller slettes hvis bankene havner i økonomiske problemer. Ideen er at det skal kunne redde banken uten å måtte ty til innskudd av offentlige midler.

I tillegg kan banken velge å hoppe over rentebetalingene på AT1-obligasjonene, uten at det blir regnet som mislighold. AT1-obligasjoner har ikke noen forfallsdato, men utstederne har mulighet til å innløse dem på bestemte datoer.

Investorer forventer som regel at bankene faktisk innløser dem ved første mulige anledning, som har vært regnet standard praksis.

Hoppet over innløsing

Deutsche Bank valgte for eksempel nylig å ikke innløse en AT1 fra 2014, stikk i strid med vanlig praksis. Det ga imidlertid investorene høyere kupong, altså rentebetaling. Nye AT1-er prises derimot med svært lave risikopåslag, noe som kanskje ikke gir et så stort kuponghopp hvis utsteder velger å ikke innløse ved første mulighet.

Deutsche Banks nye euro-denominerte AT1, som ble solgt dagen etter at banken droppet innløsningen av sin dollar-denominerte AT1, ble priset med det laveste reset-påslaget banken har hatt siden 2021, skriver Bloomberg. Et reset-påslag er et påslag som legges til når kupongrenten skal rejusteres, for eksempel ved overgang fra fast til flytende rente.

Med lavere reset-marginer har utstedere mindre insentiv til å innløse disse instrumentene, skriver avisen, noe som øker sannsynligheten for at de forblir utestående etter første mulige innløsningsdato. Så selv om nye utstedelser tilbyr attraktive kuponger nå, kan investorer ende opp med å sitte med disse verdipapirene i mange år.